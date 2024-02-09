Жители Каширы смогут поздравить участников СВО с 23 февраля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Жителям Каширы предложили поздравить мужчин, находящихся в зоне проведения спецоперации, с Днём защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Многие мужчины-каширяне сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Давайте поздравим их с 23 февраля! Администрация городского округа Кашира, предприятия, социальные учреждения, волонтёры собирают гуманитарную помощь для отправки в зону в СВО. Но самое главное для поздравления – это тёплые слова от нас, земляков. Давайте напишем письма нашим мужчинам, попросим детей подготовить им рисунки», – говорится в сообщении.Вместе с гуманитарной помощью написанное и нарисованное отправят участникам специальной военной операции. Письма и рисунки можно приносить в Каширский молодёжный центр по адресу: Кашира-3, улица Ленина, дом 9.
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