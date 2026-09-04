Ветеринар Котина призвала держать веревки и пенопласт подальше от питомцев

04 сентября 2026, 17:35

Фото: iStock/TeamDAF

Домашние животные в процессе игры могут проглотить веревки, пенопласт и мелкие острые игрушки. Эти предметы стоит убирать подальше. Такой совет дала хирург Советской ветклиники Анастасия Котина.





По ее словам, питомцы глотают самые разные предметы. Наибольшую опасность для кошек представляют нитки, шнурки и мишура. Их язык устроен так, что предмет проталкивается дальше внутрь и выплюнуть его обратно уже невозможно.





«Собаки иногда проглатывают части резиновых ковриков, которые любят грызть, пенопласт и даже шишки. Так что за питомцами надо внимательно следить во время прогулки, а в доме стараться убирать подальше все потенциально опасные предметы», — отметила Котина в разговоре с Москвой 24.