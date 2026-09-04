Ветеринар Котина призвала держать веревки и пенопласт подальше от питомцев
Домашние животные в процессе игры могут проглотить веревки, пенопласт и мелкие острые игрушки. Эти предметы стоит убирать подальше. Такой совет дала хирург Советской ветклиники Анастасия Котина.
По ее словам, питомцы глотают самые разные предметы. Наибольшую опасность для кошек представляют нитки, шнурки и мишура. Их язык устроен так, что предмет проталкивается дальше внутрь и выплюнуть его обратно уже невозможно.
«Собаки иногда проглатывают части резиновых ковриков, которые любят грызть, пенопласт и даже шишки. Так что за питомцами надо внимательно следить во время прогулки, а в доме стараться убирать подальше все потенциально опасные предметы», — отметила Котина в разговоре с Москвой 24.
Ветеринар посоветовала внимательно осматривать новые игрушки для животных на элементы, которые можно отгрызть и проглотить, например перья. Если же питомец все же проглотил какой-то предмет, то необходимо срочно обратиться к врачу. При этом ни в коем случае нельзя тянуть за край веревки или нитки, который остался не проглоченным, или вызывать рвоту, заключила Котина.