Ветеринар назвал основные признаки переедания кошки
На перекорм кошки указывают изменения ее походки, внешнего вида и некоторые другие признаки. Об этом Life.ru сообщил ветврач интернальной медицины, гастроэнтеролог, нефролог-уролог, пульмонолог Сергей Игольченко.
По словам специалиста, если кошка переедает, её живот заметно отвисает, а походка становится более неуклюжей и тяжёлой. Животное теряет способность прыгать, играть и в целом вести активный образ жизни. Ветеринар отметил, что при избыточном весе у кошки перестают прощупываться рёбра, а её силуэт при взгляде сверху напоминает плотный бочонок.
Ожирение представляет собой не только эстетическую проблему, но и серьёзное медицинское состояние, которое может привести к различным заболеваниям. Среди них — чрезмерная нагрузка на суставы, повышенное напряжение сердечно-сосудистой системы и общая слабость мышц. Именно поэтому стратегию похудения для кошки должен разрабатывать исключительно ветеринарный врач-диетолог, заключил Игольченко.
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