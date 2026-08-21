В Подмосковье расширили функционал ветеринарного контакт-центра

21 августа 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Круглосуточный ветеринарный контакт-центр Московской области начал предоставлять консультации по содержанию животных — как домашних, так и сельскохозяйственных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.





Люди могут задавать интересующие их вопросы, а также сообщить о возможных нарушениях содержания или правил выгула животных.





«Изначально контакт-центр был ориентирован на приём обращений по отлову бездомных собак. Сегодня его функционал расширили: он выполняет функцию единого окна, позволяя оперативно принимать обращения, связанные с содержанием животных всех видов, сориентировать заявителя и направить информацию по правильному маршруту для дальнейшего реагирования», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.