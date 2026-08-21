В Подмосковье расширили функционал ветеринарного контакт-центра
Круглосуточный ветеринарный контакт-центр Московской области начал предоставлять консультации по содержанию животных — как домашних, так и сельскохозяйственных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
Люди могут задавать интересующие их вопросы, а также сообщить о возможных нарушениях содержания или правил выгула животных.
«Изначально контакт-центр был ориентирован на приём обращений по отлову бездомных собак. Сегодня его функционал расширили: он выполняет функцию единого окна, позволяя оперативно принимать обращения, связанные с содержанием животных всех видов, сориентировать заявителя и направить информацию по правильному маршруту для дальнейшего реагирования», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.Телефон контакт-центра: +7-800-550-65-22. Консультации по нему дают в оперативном режиме, письменного ответа ждать не приходится.