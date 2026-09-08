Ветеринар предупредила об опасности прогулок с собакой при первых заморозках

08 сентября 2026, 16:50

Ветеринар Шеляков: первые заморозки могут быть опасны для собаки

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Первые заморозки для собак опаснее сильного мороза. При температуре около 0 °С в сочетании с дождем и туманом увеличивается риск возникновения воспалительных заболеваний. Об этом предупредил врач-ветеринар Михаил Шеляков.





По его словам, более уязвимыми к заморозкам являются собаки мелких пород, короткошерстные или лысые. При планировании прогулки с питомцем важно учитывать не только температуру, но и влажность воздуха, осадки, скорость ветра.





«Температура ближе к 0 °С с моросью переносится гораздо тяжелее, чем мороз −15 °С при сухом воздухе и солнце. Речь идёт не только о холодовых ощущениях, но и о количестве воспалительных заболеваний», — предупредил Шеляков в беседе с Life.ru.

«Они могут вызвать тяжёлое отравление или непроходимость кишечника. В желудях содержатся дубильные вещества, вызывающие повреждение печени и почек. А конские каштаны содержат эскулин, который поражает нервную систему и ЖКТ», — пояснил специалист.