Ветеринар предупредила об опасности прогулок с собакой при первых заморозках
Ветеринар Шеляков: первые заморозки могут быть опасны для собаки
Первые заморозки для собак опаснее сильного мороза. При температуре около 0 °С в сочетании с дождем и туманом увеличивается риск возникновения воспалительных заболеваний. Об этом предупредил врач-ветеринар Михаил Шеляков.
По его словам, более уязвимыми к заморозкам являются собаки мелких пород, короткошерстные или лысые. При планировании прогулки с питомцем важно учитывать не только температуру, но и влажность воздуха, осадки, скорость ветра.
«Температура ближе к 0 °С с моросью переносится гораздо тяжелее, чем мороз −15 °С при сухом воздухе и солнце. Речь идёт не только о холодовых ощущениях, но и о количестве воспалительных заболеваний», — предупредил Шеляков в беседе с Life.ru.
Он посоветовал при первых же признаках переохлаждения питомца прекращать прогулку и возвращаться домой. Маленькое животное лучше взять на руки, заключил ветеринар.
Тем временем президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уточнил в разговоре с RT, что во время осенних прогулок опасность для собак представляют также жёлуди и конские каштаны, которые часто попадаются в парках.
«Они могут вызвать тяжёлое отравление или непроходимость кишечника. В желудях содержатся дубильные вещества, вызывающие повреждение печени и почек. А конские каштаны содержат эскулин, который поражает нервную систему и ЖКТ», — пояснил специалист.
Голубев уточнил, что на отравление питомца может указывать рвота, диарея, беспокойство, слабость, вялость, потеря аппетита и слюнотечение. При этом закупорка из-за крупного плода требует оперативного хирургического вмешательства, заключил кинолог.