Кинолог развеял миф о том, что собака по уровню развития как трёхлетний ребёнок

26 августа 2026, 20:28

Кинолог Уражевский: собаки находят выход из ситуаций лучше десятилетних детей

Фото: Istock/BrianAJackson

Кинолог международной категории Владимир Уражевский заявил, что в научных работах интеллект собак нередко сравнивают с умственными возможностями трёх- или четырёхлетнего ребёнка, однако подобные оценки остаются весьма приблизительными.





В беседе с «Абзацем» Уражевский отметил, что псы находят выход из нестандартных ситуаций лучше, чем десятилетние дети.

«Часто собаки могут находить выходы из ситуаций, с которыми не справится и 10-летний ребёнок. Нет чёткого критерия, много зависит от обстоятельств. Собаки участвуют в разных популярных видах спорта: аджилити, джампинг, фрисби или фристайле, где собаки танцуют и иногда даже помогают, когда хозяин сбивается», — подчеркнул специалист.