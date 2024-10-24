Ветврач Шеляков назвал условия заведения козы как домашнего питомца

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что для того, чтобы заводить козу в качестве домашнего любимца, животному необходимо обеспечить комфортные для него специальные условия в доме.
«Нужно обеспечить достаточные зоогигиенические условия, санитарные, социальные и т. д. Это все тоже регламентируется специальными правилами: уровень освещенности, воздухообмен, площадь и так далее. Для того, чтобы сохранить здоровье животному, чтобы было комфортно», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
Он добавил, что сельскохозяйственных коз содержать в городе, по сути, запрещено, однако есть карликовые козы, которые, по его словам, стоят намного дороже обычных.
Ранее житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявлял, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.
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