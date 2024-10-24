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Ветврач Шеляков назвал условия заведения козы как домашнего питомца

Ветврач Шеляков: Для заведения козы надо обеспечить ей комфортные условия
24 октября 2024, 21:13
Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что для того, чтобы заводить козу в качестве домашнего любимца, животному необходимо обеспечить комфортные для него специальные условия в доме.
«Нужно обеспечить достаточные зоогигиенические условия, санитарные, социальные и т. д. Это все тоже регламентируется специальными правилами: уровень освещенности, воздухообмен, площадь и так далее. Для того, чтобы сохранить здоровье животному, чтобы было комфортно», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Он добавил, что сельскохозяйственных коз содержать в городе, по сути, запрещено, однако есть карликовые козы, которые, по его словам, стоят намного дороже обычных.



Ранее житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявлял, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.

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#козы
#здоровье
#животные
#ветеринары
Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря
24 октября 2024, 21:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире к 80-й годовщине Дня Победы обустроят памятник «ЯК-9», расположенный при въезде в город. Работы проводит подрядчик МБУ «Благоустройство», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты заменят плитку и бордюры на прилегающей территории, отремонтируют постамент.
«Все объекты округа, посвящённые Великой Отечественной войне, приведём в порядок к 9 Мая. На этом памятнике планируем закончить работы в начале декабря», – сообщил директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

«Памятник самолёту «Каширский школьник» открыли 7 мая 2015 года. Его пилот Александр Выборнов в военные годы совершил полсотни боевых вылетов, сбил около 30 вражеских самолетов. В 1944-м на этом истребителе капитан Выборнов совершил подвиг.

В воздушном бою был подбит самолет старшего лейтенанта Твирякова, приземлившегося на территории противника. Выборнов пришёл на выручку. Он посадил свой ЯК рядом с повреждённым истребителем, перетащил раненого пилота в свой истребитель и поднялся в воздух.

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#самолёты
#подмосковье
#московская область
#день победы
#9 мая
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Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город»
24 октября 2024, 20:50

Фото: iStock/yulenochekk

Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства в специальной номинации «ИИ – человеку». Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.
Жюри премии указало на комплексный подход властей города к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе городского контакт-центра. Уже на протяжении 10 лет звонки наравне с операторами принимает голосовой ассистент. На сегодняшний день он обрабатывает более половины обращений на 12 горячих линиях.

Сергунина отметила, что ИИ вдвое быстрее человека находит нужную информацию. Благодаря этому жители города могут оперативно получать ответы без ожидания на линии. Это также позволило освободить операторов от большого количества коротких звонков и позволило им сконцентрироваться на решении сложных задач.

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#москва
#премия
#искусственный интеллект
#технологии
#жители
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Общественная палата объявила шорт-лист премии «Сообщество»
24 октября 2024, 20:29

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Объявлены претенденты на премию Общественной платы России «Сообщество». Как заявили в пресс-службе палаты, цель проведения премии – выявить лучшие практики гражданской активности и повысить вовлечённость россиян в общественную деятельность.
Заявки на участие в премии подали более 900 человек в восьми номинациях. Среди них – граждане России, НКО, общественные организации, зарегистрированные на территории страны, деятельность которых направлена на повышение качества жизни россиян и усиление гражданского общества.

Список номинантов премии можно найти на сайте.

Далее экспертный совет путём голосования выберет по одному победителю в каждой номинации. Их имена объявят на торжественной церемонии, которая состоится 2 ноября на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве.

Форум «Сообщество» пройдёт 1 и 2 ноября в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.

Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

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#общество
#общественная палата
#форум
#москва
#премия
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Общественная палата представит на форуме доклад о состоянии гражданского общества
24 октября 2024, 20:00

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Члены Общественной палаты России завершают подготовку проекта Доклада о состоянии гражданского общества за 2024 год. Документ презентуют на пленарном заседании форума «Сообщество», который пройдёт в Москве 1 и 2 ноября, сообщили в пресс-службе палаты.
Доклад представляет собой исследование, основанное на анализе социально значимых и актуальных направлений деятельности Общественной палаты. Тематические разделы представят члены профильных комиссий ОП РФ.
«В докладе мы представляем характеристики развития гражданского общества в стране за уходящий год. Выработать позицию и отразить её в документе помогают данные социологических исследований, практические наблюдения и результаты рейтингов. Рейтинги Общественной палаты стали её уникальными продуктами, позволяющими не только измерить состояние различных институтов гражданского общества, но и увидеть их активность во всех регионах страны», – сказала председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.
В докладе будет представлена также актуальная статистика по тематике и количеству обращений граждан, поступивших в палату за текущий год.
«Можно говорить об устойчивой тенденции роста количества таких обращений. Это показывает повышение доверия к палате как к институту, оперативно и чутко реагирующему на проблемы россиян. Одним из главных направлений нашей деятельности в 2024 году стала работа с обращениями жителей новых регионов. В основном они связаны с пенсионным обеспечением, подтверждением инвалидности и другими вопросами социальной защиты», – рассказала глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
Среди ключевых моментов доклада – совершенствование законодательства об общественном контроле.
«За прошедший год были проведены проверки, охватывающие такие важные сферы, как безопасность дорожного движения и качество городской инфраструктуры. Результаты этой работы направлены на улучшение реальной жизни граждан и разработку более эффективных практик государственного управления», – отметила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба.
По окончании пленарного заседания, на котором будет представлен проект доклада, участники смогут внести предложения в текст документа. Его окончательная версия будет представлена президенту России.

Итоговый форум «Сообщество» пройдёт в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.

Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».

Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

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#общественная палата
#форум
#общество
#москва
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Эксперт по выживанию Халилов дал основной совет по спасению от дикого животного
Эксперт по выживанию Халилов: При встрече со зверем нельзя вести себя как угроза
24 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/mouse_sonya

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов заявил, что при встрече дикого животного, в частности, в городской черте, нельзя ни в коем случае его пугать или вести себя так, чтобы он воспринимал вас как угрозу.
«Животные редко нападают на людей. Как правило, они обороняются. И как раз обороняясь, защищая своё потомство, себя, территорию, кормовую базу животные угрожают человеку. Даже медведь на людей просто так не нападает, потому что человек для него – не еда. Поэтому важно вести себя так, чтобы вы не были угрозой для животного. Не надо подходить, гладить, фотографироваться, пытаться пугать, бежать за ним. Животное это воспринимает как акт агрессии и может напасть», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Ранее директор парка Олег Зубков заявлял, что львов, напавших на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, не будут усыплять.

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#животное
#человек
#безопасность
#природа
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Алкогольная вечеринка оставила без холодной воды дом в Кашире
24 октября 2024, 19:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Алкогольная вечеринка оставила без холодной воды ​жилой дом в Кашире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне днём по адресу улица Клубная, дом 1 в Кашире-2. Течь в трубе в одной из квартир привела к затоплению соседей. Они забили тревогу и оперативно вызвали аварийную бригаду управляющей компании. Однако прибывшие на место специалисты не смогли попасть в квартиру, чтобы устранить проблему. Хозяйка, несмотря на то, что пол в её квартире уже прекратился в небольшое море, решила продолжить «вечеринку» с алкоголем.

Чтобы не допустить затопление остальных квартир дома, сотрудники управляющей компании полностью перекрали подачу ​холодной воды и вызвали полицию. Совместными усилиями спустя несколько часов им удалось исправить ситуацию. Однако ​холодное водоснабжение было возобновлено лишь вечером.

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#кашира
#инцидент
#водоснабжение
#дом
#специалисты
#управляющая компания
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Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долга
Shot: недвижимость Блиновской выставили на продажу для погашения долга
24 октября 2024, 19:02

Фото: Риа Новости/ Кирилл Зыков

Все недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долгов перед налоговой.
Адвокаты «королевы марафонов» предпринимают все усилия, чтобы ускорить процесс погашения долга, который составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей 06 копеек, сообщает «SHOT». Напомним, что с помощью марафонов блогерша заработала 4 миллиарда рублей.

24 октября заседание по делу Елены Блиновской отложили, поскольку ее адвокаты не приехали в суд.

На сегодняшнее заседание Елена Блиновская пришла с несколькими тетрадями, ручкой и бутылкой воды. На последние слушания «королева марафонов» приходит в одной и той же одежде.

Блогерше также позволили продать её автомобиль «Lamborghini Urus» в счёт долга перед налоговой. За него Блиновская надеется выручить 38 миллионов рублей.

К концу года «королева марафонов» хочет погасить около 700 миллионов по долгу.

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#суд
#автомобиль
#банкротство
#заседание
#счёт
#блогер
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«Чувствую себя на своём месте»: молодой педагог из Каширы о выборе профессии
24 октября 2024, 18:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выпускница Детской школы искусств в Кашире Оксана Михайлович спустя несколько лет после выпуска вернулась в родные стены в качестве преподавателя.
Сейчас девушка продолжает учиться в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне на четвёртом курсе. В этом году ей предстоит писать диплом. И, хотя Оксане Сергеевне нравится учиться в вузе, в родную Каширу она вернулась с радостью.

Михайлович поделилась, что её педагог Анна Маковская всегда создавала на занятиях атмосферу творчества, которой так не хватало во время обучения в университете. Вернувшись в школу искусств в качестве педагога девушка вновь вернулась в состояние активного творчества.

В настоящее время Михайлович работает с наставником Оксаной Дзюбой, которая помогает ей планировать уроки, даёт нужные советы и обсуждает интересные идеи.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На своих уроках некогда выпускница школы искусств старается прививать детям не только любовь к изобразительному искусству, но и помочь им в преодолении трудностей. Она и сама хорошо знает, что не всё порой получается сразу, однако важно идти вперёд и не сдаваться.
«Сейчас все мои родные поддерживают меня. А я чувствую себя на своём месте. Не смотря на многие трудности, я не перестаю идти к своей цели. Мне нравится передавать свои опыт и знания ребятам. Интересно слушать их. Мне хочется быть для них не просто учителем. Хочется стать для них другом, наставником, к которому они смогут обратиться за помощью и советом в любой момент», – поделилась преподаватель.

Руководство и опытные педагоги каширской Детской школы искусств тоже поддерживают Михайлович, поскольку возвращение выпускников в родные стены гарантирует сохранение традиций преподавания и воспитания молодого поколения.

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#кашира
#школа искусств
#работа
#профессия
#педагог
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Глава Одинцовского округа Иванов заявил о готовности котельной в посёлке Матвейково к зиме
Глава Одинцова Иванов заявил о готовности котельной в посёлке Матвейково к зиме
24 октября 2024, 18:34

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Газовая котельная в посёлке Матвейково готова к отопительному сезону. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, проверивший готовность объекта к зиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Объект старый, построен ещё в 1964 году. Однако за счёт хорошего текущего обслуживания он находится в достойном состоянии. Бывают мелкие поломки, но их оперативно устраняют. В работоспособном состоянии – шесть из семи котлов. При этом даже в самые лютые морозы работают на полную мощность только три, остальные находятся в резерве. К сезону объект подготовлен, проблем в котельной нет», – резюмировал Иванов.
Как отметили в администрации, объект является одним из старейших в управлении МУП «ЖКХ Назарьево». Сейчас котельная подаёт тепло в четыре многоквартирных дома, где проживают около 200 человек.

Мощность котельной составляет 5,6 Гкал/ч. Изначально она была угольной, а в 1978 её перевели на газ.

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#московская область
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