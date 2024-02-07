Выброшенный из грузовика хлеб в Серпухове скормили свиньям

Фото: Александр Стёпушкин
Свалку из свежего хлеба устроил водитель грузовика у деревни Съяново-2 в городском округе Серпухов: автомобиль не смог заехать на холм, и водитель выбросил груз у дороги общего пользования. Разбираться с «нелегальной свалкой» пришлось владельцу земли — фермеру Владимиру Лысенко, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
Требование в кратчайшие сроки устранить образовавшиеся навалы «мусора» выдвинули фермеру представители управления экологии администрации округа.
Претензия с фермера была снята, а свиньи получили свою выпечку.
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«Хлеб, заказанный на корм свиньям и не доехавший до адресата, целый день убирали работники фермы. Вечером к ним присоединились жители соседних участков, так что уже на следующее утро свалка из хлеба была ликвидирована», — отмечается в сообщении.
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Лев Каштанов