В Серпухове стартовало строительство птицеводческой фермы

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин
«Застройщиком является местный фермер. Он планирует вложить в проект 20 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.Первый этап строительства заключается в возведении помещения площадью 92 кв. м для круглогодичного содержания до 100 птиц на развод, сдать эту постройку в эксплуатацию должны уже в мае текущего года. Всего проект включает в себя строительство новых производственных площадей, на которых можно будет держать до 500 единиц животных.
Читайте также:
В Подмосковье провели диагностическое исследование животных в овцеводческом комплексе
В Московской области проведут традиционный фермерский фестиваль
Подмосковные кролиководы содержат более 35 тыс. животных