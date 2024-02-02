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В Серпухове стартовало строительство птицеводческой фермы

02 февраля 2024, 12:38
Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Ферму по разведению кур, гусей, уток и индеек начали строить в городском округе Серпухов, разрешение на работы выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Застройщиком является местный фермер. Он планирует вложить в проект 20 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.
Первый этап строительства заключается в возведении помещения площадью 92 кв. м для круглогодичного содержания до 100 птиц на развод, сдать эту постройку в эксплуатацию должны уже в мае текущего года. Всего проект включает в себя строительство новых производственных площадей, на которых можно будет держать до 500 единиц животных.

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#серпухов
#ферма
#строительство
#сельское хозяйство
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В Подмосковье за год произвели более 633 тысяч тонн молока
02 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 633 тысяч тонн молока произвели 92 подмосковных предприятия агропромышленного комплекса в 2023 году, это высокие результаты сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего произведено порядка 633 тыс. тонн молока. Было также увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет более 10 тонн молока», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислав Мурашов.
В тройку лидеров отрасли вошло предприятие «Ступинская Нива», где за год произвели около 42 тысяч тонн молока, племзавод «Пойма» из Луховиц (32 тысячи тонн молока) и агрофирма «Сосновка» из Коломны (26 тысяч тонн молока).

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#молоко
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
#апк
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Ещё один подмосковный индустриальный парк вошёл в федеральный реестр
01 февраля 2024, 21:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный индустриальный парк «Клин» получил аккредитацию Минпромторга России и включён в федеральный реестр. Перед этим площадка прошла проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Площадь индустриального парка – 58 га, включая более 180 тыс. кв. м производственных площадей. Сегодняшний на его территории работает уже 21 компания. Суммарный объём инвестиций этих резидентов составляет 5,8 млрд рублей. На предприятиях создано более 1150 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Зампред напомнила, что подобрать площадку для развития проектов в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#индустриальный парк
#московская область
#клин
#екатерина зиновьева
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Подмосковные кролиководы содержат более 35 тыс. животных
01 февраля 2024, 19:31

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

Кролиководство – одна из самых перспективных и развивающихся отраслей животноводства в Московской области. В регионе содержат более 35 тыс. кроликов, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В Подмосковье разводят более 35 тыс. кроликов, в том числе 16 тыс. – в племенных хозяйствах. Племенной молодняк пользуется большим спросом в России и в странах СНГ. В прошлом году хозяйство «Агро Спец Сервис» продало более 11 тыс. кроликов в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, Чечню и Краснодарский край», – пояснил Мурашов.
Он добавил, что Минсельхозпрод Московской области проводит мониторинг состояния отрасли и оказывает господдержку племенной базе кролиководства. В регионе работают два племенных хозяйства. Это Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева и «Агро Спец Сервис».

НИИ пушного звероводства и кролиководства в Раменском – это племенной завод по разведению кроликов пород белый великан и советская шиншилла. Последние семь лет учреждение работало над созданием нового гибрида «Родник». Он объединяет три породы и отличается от исходных пород лучшими результатами откорма. Всего в организации содержатся около 2 тыс. кроликов.

Клинский «Агро Спец Сервис» специализируется на кроликах породы новозеландская белая. Внедряя современные технологии искусственного осеменения, хозяйство ежегодно получает от одной крольчихи 57 крольчат.

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#минсельхозпрод мо
#животное
#сельское хозяйство
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года выявили более 60 нелегальных гостиниц
01 февраля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минимущества МО

66 нелегальных гостиниц выявили на территории Московской области за январь 2024 года входе проверок, проведённых земельными инспекторами, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Примеров нелегального гостиничного бизнеса немало. Например, в Домодедове незарегистрированную гостинцу выявили на землях, разрешённым использованием которых было строительство бригадного дома. Это незаконно, в том числе и потому, что от вида использования земли зависят налоги», — подчеркнула глава министерства Наталья Адигамова.
Всем собственникам обнаруженных нелегальных гостиниц было направлено предупреждение о недопустимости нарушений. В итоге восемь собственников начали использовать земельный участок по законному назначению, шесть собственников захотели изменить вид разрешённого использования (ВРИ) земли под коммерческую деятельность, а двое собственников уже поменяли ВРИ участка и легализовали свои отели.

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#гостиницы
#налоги
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
#подмосковье
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Предприятие в Красноармейске увеличило производство сухого душа в 20 раз
01 февраля 2024, 16:43

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Предприятие «Пластик Он Лайн» сейчас выпускает в месяц миллион комплектов сухого душа, который водит в экипировку российских военных. Однако, когда производство только запускалось в августе прошлого года. Ежемесячный объём продукции составлял 50 тысяч комплектов. Расшириться удалось благодаря запуску новой производственной линии. Об этом рассказал глава предприятия Дмитрий Кульков, передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.

В набор «Сухой душ» входит губка с мыльным раствором, два стика с водой, ватные палочки и полотенце.

«Чтобы использовать сухой душ, нужно раскрыть пакет и вынуть всё содержимое, кроме мыльной губки. Влить в пакет воду из двух стиков, закрыть его и вспенить. Потом нанести пену на кожу, растереть и вытереть сухим полотенцем», — объяснил директор производства «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов.

Он добавил, что состав сухого душа несколько раз дорабатывался. Сейчас в набор планируется добавить тальк для ног.

Набор «Сухой душ» от подмосковного производителя будет представлен на форуме «Армия-2024» и, возможно начнёт поставляться на экспорт.

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#красноармейск
#производители
#производство
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Экономист Катасонов обвинил США в ограничении России банками Турции
Экономист Катасонов: Турция остановила сотрудничество в бизнесом РФ из-за США
01 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/masterSergeant

Ограничения, введённые Турцией в отношении российских компаний, возникли из-за угроз США. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил экономист МГИМО Валентин Катасонов.
Ранее «Ведомости» сообщали, что турецкие банки ужесточили политику в отношении российских компаний. Многие финансовые организации начали закрывать счета организаций и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку.

Катасонов подчеркнул, что турецкие банки опасаются вторичных санкций. США и их службы, отвечающие за антироссийские санкции, вероятно, пригрозили Турции наказанием в случае продолжения обслуживания российских клиентов.

Экономист подчеркнул, что такая реакция на угрозы США следует от многих стран, в том числе и от тех, которые занимают позицию нейтралитета. В частности, банки Китая также начали отказываться от сотрудничества с российскими клиентами.

Собеседник «Радио 1» добавил, что такие меры негативно скажутся на динамике и объёмах торговли между Россией и Турцией. Однако в скором времени явно будут найдены пути обхода этих ограничений.

«Например, переход в расчёты в рублях и турецких лирах, поскольку эти операции не попадают в зону действия американских радаров. Вот расчёты, которые проходят в евро и долларах, фиксируются Западом. Можно вообще обходиться без валюты: необходимо устраивать торговлю стран на основе валютных клирингов – встречных поставок товаров, по которым покрывается только сальдо, то есть дисбаланс между экспортом и импортом. А это сальдо можно покрывать как в национальных валютах, так и в золоте», – рассказал экономист.
Он напомнил, что Иран во время блокировки США активно использовал золото в торговле с Турцией. Она, в свою очередь, также стала чаще применять золото в качестве инструмента платежей и расчётов.

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#турция
#россия
#банки
#ограничения
#сша
#санкции
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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы
01 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/vittaya25

Затраты при выходе на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Московской области субсидируют, в регионе начался приём заявок на получение таких компенсаций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидия составляет до 50 процентов затрат или до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно в течение года», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
В льготной программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов России, включая «Яндекс.Маркет», OZON, «СберМегаМаркет» и «Авито». Субсидирование участников маркетплейсов в Московской области проводится уже четвёртый год. За это время поддержку получили более 560 бизнесменов, сумма компенсаций составила 145 млн рулей.

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#бизнес
#субсидии
#мсп
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Состояние богатейших россиян превысило $500 млрд с начала года
Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала 2024 года
01 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Совокупное состояние богатейших россиян значительно возросло с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что суммарное состояние богатейших граждан России с начала 2024 года выросло на восемь миллиардов долларов, достигнув показателя в 507,14 миллиардов. Самая большая прибавка наблюдается у владельца «Северстали» Алексея Мордашова, состояние которого увеличилось на 2,14 миллиарда долларов.

Согласно статистике, самым богатым российским бизнесменом остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 31,7 миллиарда долларов.

Следом за ним идёт глава «Новатэка» Леонид Михельсон с 27,4 миллиардами. А замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, на счету которого – 25,5 миллиардов.

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#бизнес
#россия
#доходы
#статистика
#рейтинг
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Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом
«Ведомости»: турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ
01 февраля 2024, 07:47

Фото: istock / naumoid

Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. Об этом информирует издание «Ведомости».

«На данный момент расчеты все еще заморожены», — заявили представители финансовых объединений.
По информации газеты, политика турецких кредитно-финансовых учреждений начала ужесточаться после введения ограничений против международных финансовых структур президентом США Джо Байдном 22 декабря 2023 года. По мнению американского главы, они сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк России уловил «лукавство» в заявлениях банков об убыточности ипотеки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#рф
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