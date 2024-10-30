Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься

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Мошенники выманивают у россиян порядка 50 миллионов рублей в день, такие данные приводит Центробанк. Какие схемы используют злоумышленники и как не попасть на их удочку, рассказывает «Радио 1».
Звонок из банка
Одной из самых распространенных схем мошенников является «спасение» средств потенциальной жертвы от мошенников путем перевода их на безопасный счет. Человеку звонит якобы сотрудник безопасности банка и сообщает, что его деньги на счету находятся в опасности, так как доступ к ним получили мошенники, и чтобы спасти свои накопления, необходимо оперативно перевести их на безопасный счет. По легенде, это временная мера – на период поиска преступников. А потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.
Здесь в дело могут вступить еще «менеджеры» банка, «следователь по борьбе с экономическими преступлениями», «сотрудник» Центробанка и другие лица, которые полностью усыпляют бдительность жертвы.
Звонки и сообщения от государственных ведомств
Часто мошенники звонят человеку от лица сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга или ФНС.
«Представители» Росфинмониторинга могут с ходу начать запугивать своего собеседника, например, сообщают, что с его счета отправлена крупная сумма денег человеку, подозреваемому в преступлении, или же на нужды украинской армии. Жертве угрожают штрафом или даже обещают посадить в тюрьму на 20 лет за госизмену. Они запрещают скидывать звонок и держат свою жертву в напряжении, пока она не выполнит их указания.
Напомним, реальные сотрудники подобных ведомств не звонят людям и не имеют права арестовывать или оказывать любые другие платные услуги.
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Звонок из «Почты России»
Как бы удивительно это ни было, но мошенники звонят и представляются сотрудниками «Почты России». На другом конце телефона сообщают, что вам якобы пришло письмо от условного отправителя, например, ФНС, и говорят, что оно затерялось и его необходимо отправить по вашему адресу прописки, который называют. То есть аферисты могут знать, где прописана потенциальная жертва, кем она работает и какое семейное положение имеет.
Далее человек дает добро на отправку письма, на что мошенник сообщает, что отправляет код на телефон, чтобы операцию подтвердить. Тут приходит сообщение от портала «Госуслуги»: «Код восстановления доступа к учетной записи…Не сообщайте его никому». Таким образом злоумышленники пытаются украсть аккаунт на «Госуслугах» и получить доступ ко всей личной информации человека, хранящейся там.
Выигрыш в лотерее
Мошенники обманывают граждан с помощью «выигрышей» в фиктивных лотереях, предупреждает прокуратура Московской области. Они привлекают внимание азартных жертв, используя образы популярных артистов и блогеров.
Потенциальной жертве присылают ссылку на сайт, где нужно открывать призы, и, конечно, попадается выигрыш, для вывода которого преступники предлагают перейти по ссылке и ввести данные карты. После этого они снимают у жертвы деньги. Также могут сначала потребовать оплатить налог на выигрыш.
На подобную удочку могут попасть азартные игроки, пенсионеры, люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении или подписчики блогера или компании, которые якобы проводят розыгрыш.
В ведомстве напомнили, что организатор реального розыгрыша удерживает комиссию с выигрыша самостоятельно и не требует оплаты «налога».
Как еще мошенники могут выманить деньги
Довольно распространенной схемой является сообщение от «вышестоящего руководства» с просьбой дать в долг или предложением новой должности за определенный откат.
Также сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе и ссылка. В случае перехода по этой ссылке, мошенники получают доступ к телефону человека.
Звонок от родственника или близкого друга, который якобы попал в беду, и ему срочно нужны деньги. Сейчас мошенники пользуются искусственным интеллектом и могут с подделать разные голоса.
Сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги на несколько часов. Такие сообщения приходят в мессенджерах, аккаунты мошенники воруют у их владельцев, а потом делают рассылку по всем имеющимся номерам, предлагая перевести деньги на новый счет, а не тот, который привязан к телефону.
В любом случае, прежде чем пройти по ссылке или отправить денежные средства необходимо перезвонить человеку и лично убедиться, что с вами на связь вышел именно ваш знакомый, а не мошенники.
Как вычислить мошенников
- Если на вас давят и грубо разговаривают, значит вам звонит мошенник. Должностные лица и сотрудники полиции или других силовых ведомств никогда так не будут делать.
- Торопят и запрещают бросать трубку. Никто не вправе требовать от вас незамедлительных действий.
- Интересуются, где у вас счета и сколько там лежит денег. Сотрудник кол-центра для проверки личности может лишь уточнить, где у вас были последние транзакции и на какие суммы.
- Представляются сотрудниками Центробанка, СК или Росфинмониторинга. Сотрудники этих ведомств никогда не звонят физическим лицам.
- Звонят через мессенджеры — Ватсап, Вайбер или Телеграм.
- Просят перевести куда-либо деньги. Реальные сотрудники банков никогда так делать не будут. Они могут лишь приостановить ту операцию, которую вы сами инициировали.
- Задают много непонятных вопросов и постоянно напоминают, что разговор записывается. Помните, что вы не обязаны разговаривать с незнакомыми людьми по телефону и раскрывать какую-то персональную информацию о себе.
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Элина Позднякова