Как оспорить кредит, оформленный мошенниками на «Госуслугах»: пошаговая инструкция

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Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах» и оформили кредит на имя его владельца, решение банка можно оспорить. Центробанк в своем официальном Telegram-канале описал порядок действий в таком случае.
Прежде всего, рекомендуется запросить кредитную историю через «Госуслуги». Если доступ к аккаунту утерян, но пострадавший знает свой код субъекта кредитной истории, он может получить справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) на сайте Банка России.
Этот код можно найти в кредитном договоре, уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО). Если код неизвестен или кредит никогда не оформлялся, его можно узнать через любой банк, МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй (БКИ), почтовое отделение или нотариуса.
После получения информации о месте хранения кредитной истории следует запросить выписку. Если в ней обнаружен кредит, оформленный мошенниками, необходимо написать в банк или МФО заявление, что договор подписан неизвестным лицом и средства не были получены.
Пострадавший имеет право запросить внутреннее расследование и подтверждение документов, на основании которых были выданы деньги, включая реквизиты получателя. Важно на втором экземпляре заявления о несогласии получить отметку о приеме, чтобы избежать потери документа.
Затем нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив копию заявления и документы от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность.
Талон-уведомление из полиции следует отправить в банк или МФО, выдавшую кредит. По закону кредитор обязан ответить в течение 15 дней. В ответе он может аннулировать долг или отказать в компенсации.
Если ответ будет формальным, Центробанк может рассмотреть жалобу, но для списания долга или получения компенсации потребуется обратиться в суд. Помимо этого, перед подачей иска можно обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры между людьми и банками или МФО на сумму до 500 000 рублей. Его решения имеют такую же юридическую силу, как и судебные.
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Этот код можно найти в кредитном договоре, уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО). Если код неизвестен или кредит никогда не оформлялся, его можно узнать через любой банк, МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй (БКИ), почтовое отделение или нотариуса.
После получения информации о месте хранения кредитной истории следует запросить выписку. Если в ней обнаружен кредит, оформленный мошенниками, необходимо написать в банк или МФО заявление, что договор подписан неизвестным лицом и средства не были получены.
Пострадавший имеет право запросить внутреннее расследование и подтверждение документов, на основании которых были выданы деньги, включая реквизиты получателя. Важно на втором экземпляре заявления о несогласии получить отметку о приеме, чтобы избежать потери документа.
Затем нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив копию заявления и документы от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность.
Талон-уведомление из полиции следует отправить в банк или МФО, выдавшую кредит. По закону кредитор обязан ответить в течение 15 дней. В ответе он может аннулировать долг или отказать в компенсации.
Если ответ будет формальным, Центробанк может рассмотреть жалобу, но для списания долга или получения компенсации потребуется обратиться в суд. Помимо этого, перед подачей иска можно обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры между людьми и банками или МФО на сумму до 500 000 рублей. Его решения имеют такую же юридическую силу, как и судебные.
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Дарья Осипова