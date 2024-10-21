В Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ

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В Московской области участились случаи рассылки поддельных квитанций ЖКХ жителям региона. Газета «Известия» сообщает, что эти фальшивые документы выглядят как настоящие, что заставляет граждан переводить средства мошенникам.
Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила о существовании такой схемы, которая действует не только в Московской области. После оплаты услуг по поддельной квитанции человек получает настоящую платёжку от управляющей компании.
Более того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой пользователь загружает вредоносное программное обеспечение, предоставляющее мошенникам удалённый доступ к банковским приложениям и порталу «Госуслуги». Таким образом, существует риск потерять не только деньги, переведённые мошенникам, но и все свои сбережения.
Жертвами такой схемы чаще всего становятся те, кто предпочитает оплачивать услуги через QR-коды с помощью банковских приложений. Те, кто использует приложения управляющих компаний, налоговой службы и портала «Госуслуги» находятся в меньшей группе риска, так как получают все уведомления в электронном виде, и оплата также производится через приложение.
Лазарева обратила внимание на то, что одной из наиболее распространённых мошеннических схем является манипуляция со счётчиками воды. Злоумышленники предлагают заменить исправный счётчик или вынуждают оплатить якобы проведённую проверку за определённую сумму.
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Более того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой пользователь загружает вредоносное программное обеспечение, предоставляющее мошенникам удалённый доступ к банковским приложениям и порталу «Госуслуги». Таким образом, существует риск потерять не только деньги, переведённые мошенникам, но и все свои сбережения.
Жертвами такой схемы чаще всего становятся те, кто предпочитает оплачивать услуги через QR-коды с помощью банковских приложений. Те, кто использует приложения управляющих компаний, налоговой службы и портала «Госуслуги» находятся в меньшей группе риска, так как получают все уведомления в электронном виде, и оплата также производится через приложение.
Лазарева обратила внимание на то, что одной из наиболее распространённых мошеннических схем является манипуляция со счётчиками воды. Злоумышленники предлагают заменить исправный счётчик или вынуждают оплатить якобы проведённую проверку за определённую сумму.
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Дайана Хусинова