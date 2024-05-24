Пушкинские выпускники стали участниками последних звонков

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
Для выпускников городского округа Пушкиинский в пятницу прозвенели последние звонки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В Образовательном комплексе №9 города Пушкино в торжественной церемонии принял участие 51 выпускник.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В Красноармейском Центре образования №2 в этом году - 30 выпускников 11-го класса и 85 выпускников девятых классов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В Образовательном комплексе №7 города Пушкино прозвенел последний звонок для 11 выпускников. Ребята к празднику сняли фильм, разыграли сценку из «Мастера и Маргариты», где беседа Берлиоза и Бездомного была на Клязьминских прудах, а речь шла о роли родителей и учителей в воспитании детей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
Выпускников поздравили учителя, первоклассники, принимающий эстафету десятый класс, а также замглавы городского округа Пушкинский Юрий Гордеев и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В Красноармейском Центре образования №2 в этом году - 30 выпускников 11-го класса и 85 выпускников девятых классов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В Образовательном комплексе №7 города Пушкино прозвенел последний звонок для 11 выпускников. Ребята к празднику сняли фильм, разыграли сценку из «Мастера и Маргариты», где беседа Берлиоза и Бездомного была на Клязьминских прудах, а речь шла о роли родителей и учителей в воспитании детей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
Выпускников поздравили учителя, первоклассники, принимающий эстафету десятый класс, а также замглавы городского округа Пушкинский Юрий Гордеев и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.
Читайте также:
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Лора Луганская