Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Глава округа Максим Красноцветов провел встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Пушкино.
Мероприятие прошло в преддверии Дня Российского предпринимательства.
Также глава округа пожелал бизнесменам успехов и стабильного развития.
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«На нашей территории трудятся много талантливых людей, которые с нуля создали успешные проекты. Всего в Пушкинском зарегистрировано порядка 18 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня отметили тех, кто неравнодушен к судьбе нашего округа, кто всегда готов помочь в решении социальных вопросов, ведёт свой бизнес честно и вносит достойный вклад в развитие экономики территории», — подчеркнул Максим Красноцветов.
Также глава округа пожелал бизнесменам успехов и стабильного развития.
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Мира Полтева