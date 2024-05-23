В Пушкинском округе для школьников провели фестиваль «Путь навыков»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Во Дворце спорта «Пушкино» проходит фестиваль «Путь навыков». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В мероприятии принимают участие школьники со всего городского округа. В рамках фестиваля представители разных ВУЗов и колледжей округа рассказали о специальностях, которым будущие выпускники могут у них обучиться.
Отметим, что фестиваль профессий проводится с целью профориентации школьников и выбора дальнейшего профессионального пути.
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«Больше 700 школьников из образовательных учреждений округа смогли познакомиться с разными специальностями и принять участие в мастер-классах по 20 направлениям. Например, по столярному делу, декоративно-прикладному искусству, ландшафтному дизайну и многим другим», — поделились в пресс-службе администрации.
Отметим, что фестиваль профессий проводится с целью профориентации школьников и выбора дальнейшего профессионального пути.
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Мира Полтева