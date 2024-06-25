Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что у каждого гражданина размер пенсии индивидуален, поскольку зависит от стажа работы.
Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете нашей страны.
Напомним, сегодня, 25 июня, в Госдуме в первом чтении рассматривают законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. По мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.
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Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете нашей страны.
Напомним, сегодня, 25 июня, в Госдуме в первом чтении рассматривают законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. По мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.
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Екатерина Коршунова