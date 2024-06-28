В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами

Фото: пресс-слудба Мособлархитектуры
Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, где смогут одновременно тренироваться до 2,5 тыс. человек, построят у трассы М-4 «Дон» рядом с селом Ям городкого округа Домодедово, внешний облик будущего здания уже получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь здания переменной этажности — от двух до четырёх этажей — составит свыше 53 тысяч квадратных метров. Там будет скалодром, залы бокса, вольной и греко-римской борьбы, дзюдо и самбо, зал фехтования, бильярдный и шахматный клубы, двадцатипятиметровый бассейн на пять дорожек, учебный детский бассейн и спа-центр с банным комплексом», — говорится в сообщении.Кроме того, в здании разместится детская спортивно-игровая зона, тренажёрные залы, четыре корта для игры в сквош, два корта для большого тенниса, поле для мини-футбола, батутный центр и многое другое.
На прилегающей территории будут организованы автомобильная и велосипедная парковка, а также проведено озеленение.
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Лев Каштанов