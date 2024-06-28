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В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами

28 июня 2024, 11:19
Фото: пресс-слудба Мособлархитектуры

Фото: пресс-слудба Мособлархитектуры

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Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, где смогут одновременно тренироваться до 2,5 тыс. человек, построят у трассы М-4 «Дон» рядом с селом Ям городкого округа Домодедово, внешний облик будущего здания уже получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь здания переменной этажности — от двух до четырёх этажей — составит свыше 53 тысяч квадратных метров. Там будет скалодром, залы бокса, вольной и греко-римской борьбы, дзюдо и самбо, зал фехтования, бильярдный и шахматный клубы, двадцатипятиметровый бассейн на пять дорожек, учебный детский бассейн и спа-центр с банным комплексом», — говорится в сообщении.
Кроме того, в здании разместится детская спортивно-игровая зона, тренажёрные залы, четыре корта для игры в сквош, два корта для большого тенниса, поле для мини-футбола, батутный центр и многое другое.



На прилегающей территории будут организованы автомобильная и велосипедная парковка, а также проведено озеленение.

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Школьники Подмосковья могут принять участие в онлайн-академию
28 июня 2024, 11:23

Фото: istockphoto / Ridofranz

Подмосковных школьников приглашают в летнюю онлайн-академию. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский проект «Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» проводит бесплатные занятия для школьников и детей дошкольного возраста.

«Программа занятий включает видеоуроки по основным школьным предметам и дополнительным внеурочным занятиям. Для учеников начальной школы доступны увлекательные уроки программирования. Также они могут изучать финансовую грамотность и развивать творческие навыки. Ученики 5–8 классов найдут для себя занятия по химии и физике, иностранным языкам, а также смогут улучшить свои компетенции в сфере информационных технологий. Для старшеклассников проводятся занятия по выбору профессий», — поделились в пресс-службе.

«Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» принимает заявки до 31 июля. Регистрация на мероприятие и подробная информация доступны на сайте.

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Глава Химок Волошин провел встречу с жителями Лунёвского
28 июня 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел прием жителей в рамках работы выездной администрации в поселении Лунёвское. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Вопросы, с которыми обратились химчане, затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и соцподдержки.

«Всего свои обращения оставили 76 жителей.С начала года в Химках провели уже 25 выездных администраций. Специалисты профильных подразделений и ведомств приняли в работу свыше 1300 обращений жителей, большую часть из которых уже решили», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Житель деревни Паршино попросил устроить новую контейнерную площадку из-за того, что ближайшая находится в двух километрах. Работы пообещали выполнить до 15 августа. А житель деревни Веревское пожаловался на забор, мешающий проезду к пожарному пруду, и попросил включить поселение в программу социальной газификации.

Следующий прием профильные специалисты проведут 4 июля.

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«Не давите и не надоедайте»: Кинологи рассказали, как подружить собаку с новой семьей
Кинолог Голубев: новый хозяин способен расположить к себе взрослую собаку
28 июня 2024, 10:50

Фото: iStock/shironosov

Если собаке необходимо найти новый дом, важно отнестись к этому серьезно. Даже если вы по каким-то причинам не можете дальше содержать питомца, вы все равно ответственны за его будущее благополучие и комфорт. Специально ко Всемирному дню против отказа от домашних животных, Российская кинологическая федерация рассказывает, как адаптировать взрослую собаку к жизни в семье.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что собаковод должен быть ответственным и гуманным по отношению к питомцу, которого он привел в дом.

«В жизни бывают разные ситуации, мы не всегда можем все предугадать. Но, даже если вы больше не можете содержать животное, вам нужно найти ему дом, убедиться, что собака попадет в надежные руки, и по возможности помочь с последующей адаптацией в новой семье», — отметил собеседник.

Позвольте собаке адаптироваться

Первое время собаке может быть сложно в новом доме в окружении чужих людей. Позвольте питомцу самостоятельно исследовать место, в котором он будет жить. Нормально, если у собаки не сразу появится настроение все изучить. Не нужно на нее давить. Интерес придет постепенно.

Не настаивайте на тесном контакте

Не ходите за собакой по пятам. Не нужно все время надоедать ей и привлекать к играм. Ваша настойчивость может не просто напугать собаку, но и заставить защищаться. Дайте питомцу время осмотреться, успокоиться и привыкнуть. Главная задача нового хозяина – не пытаться в кратчайшие сроки стать собаке лучшим другом, а позволить мягко адаптироваться к новым условиям жизни, максимально поддерживая любое положительное поведение.

Вводите правила

Постепенно вводите правила, по которым собака будет жить в доме. Вам нужно стать надежным и предсказуемым лидером, которому питомец может доверять. Именно правила позволяют собаке понять, что от нее ждет хозяин, когда он поощрит, а за что может поругать.

Поощряйте за правильное поведение

Поощрение будет служить подсказкой и поддержкой для собаки. Хвалите питомца за выполнение команды, за любопытство к новому пространству, за любое желаемое действие. Даже если собака сделала что-то незначительное, например, начала обнюхивать дверь той комнаты, в которую она по каким-то причинам еще не заходила, обязательно поощрите ее за проявленный интерес.

Проводите время вместе

Совместные прогулки, игры и другие активности помогают наладить контакт собаки с хозяином. В процессе взаимодействия питомец привыкает к владельцу, учится его понимать. Это сближает, любая совместная деятельность принесет массу положительных эмоций и хозяину, и собаке.

Если вы взяли в дом взрослую собаку, не нужно переживать, что она будет постоянно тосковать по прежнему хозяину. Окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада жить с новыми владельцами. Однако нужно понимать, что это произойдет только в том случае, если у собаки нет гиперпривязанности к старому хозяину (это возникает у тех собак, которые не прошли все этапы социализации). Но и эту проблему можно исправить, обратясь за помощью к специалистам.

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#игры
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Дети Донбасса высадили ландыши в музее заповеднике Чайковского
28 июня 2024, 10:37

Фото: пресс-служба администрации городского округ Клин

Дети Донбасса высадили ландыши в музее заповеднике Чайковского в Клину. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округ Клин.
Любимые цветы Петра Ильича Чайковского в мемориальном парке музея-заповедника были высажены детьми из Донбасса, а также матерями, жёнами и детьми жителей Клина, которые защищают нашу Родину на её южных границах.

«Юбилейный фестиваль Чайковского в этом году отмечает своё 10 летие. Это много или мало? Для фестиваля. Региона. Страны. 10 лет в этом году исполняется и Нашему Донбассу, который вернулся в родную гавань. Домой. В Клину, как многие уже знают, находится один из самых крупных в России пунктов размещения детей Донбасса. Они здесь у себя дома. И в эти фестивальные дни ребята высадят в аллее музея-заповедника любимые цветы композитора», — поделилась глава городского округа Клин Алена Сокольская.

После посадки цветов для детей, которые проживают в Клинском пункте временного размещения (ПВР), была проведена экскурсия по мемориальному дому композитора. В качестве подарка для ребят стало посещение концерта «Июньское созвучие», в котором принимают участие лауреаты международных конкурсов и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.

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Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет
Синоптики: в июле воздух в Москве может прогреться до плюс 34
28 июня 2024, 10:36

Фото: iStock/lamyai

Июль в Москве начнется с жары, которой не было более ста лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».
Сообщается, что воздух может прогреться до плюс 34 градусов.

Ранее специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин говорил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением. По его словам, повышение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоёмкости атмосферы на 7 процентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#воздух
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В домах Подмосковья привели в порядок более 2 тыс. камер мусоропровода
28 июня 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Более чем в двух тысячах подъездов многоквартирных домов Московской области привели в нормативное санитарное состояние камеры мусоропровода, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«По вопросам приведения в порядок мусорных камер от жителей поступило более 2 тысяч заявок. Все они были исполнены работниками управляющих компаний в установленные сроки», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в мусоропровод запрещено выбрасывать крупногабаритный мусор, выливать жидкости и бросать окурки, а отходы следует предварительно упаковать в пакет или другую тару.

Отмечается, что на устранение неисправностей мусоропровода у управляющей компании есть одни сутки.

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#жкх
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Загруженность дорог Подмосковья утром 28 июня составила 2 балла
28 июня 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Интенсивность движения транспорта в Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 июня, оценивается на два балла, это означает, что дороги пости свободны, при этом на участках трёх федеральных трасс и шести шоссе наблюдаются заторы при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Подмосковье сегодня утром зафиксировано свыше 850 тысяч машин: это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
#дороги
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В Котельниках провели урок тактической медицины для активистов «Движения первых»
28 июня 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Занятие по тактической медицине провели для активистов «Движения первых» в физкультурно-оздоровительном комплексе спортшколы «Котельники», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приёмы оказания первой помощи участникам мастер-класса продемонстрировал опытный инструктор, участник боевых действий в зоне СВО Ян Еловский», — говорится в сообщении.
На уроке юные жители Котельников потренировались накладывать жгут Эсмарха и турникеты, определять пульс на разных участках тела, а также оказывать первую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в зону СВО из Подмосковья отправили очередную фуру с грузами, нужными бойцам полка Московской области. Сбор помощи участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов России проводится в рамках региональной акции «Доброе дело».

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#дети
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Первый замглавы Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада
28 июня 2024, 09:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада. Об этм сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Сегодня замглавы встретился с жителями дома № 42 по улице Кузьмина. Ранее они обращались в Администрацию округа через социальные сети с вопросом о протечке кровли.

«Сегодня совместно с представителями управляющей компании определили сроки выполнения необходимых работ. Для жителей многоквартирного дома этот вопрос очень волнующий, поэтому обязательно решим его в максимально короткие сроки. Решение данной проблемы взял на личный контроль», — поделился Филипп Ефанов.

Стоит отметить, что записаться на личный приём к представителям администрации можно по телефону.

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