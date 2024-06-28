В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами

Если собаке необходимо найти новый дом, важно отнестись к этому серьезно. Даже если вы по каким-то причинам не можете дальше содержать питомца, вы все равно ответственны за его будущее благополучие и комфорт. Специально ко Всемирному дню против отказа от домашних животных, Российская кинологическая федерация рассказывает, как адаптировать взрослую собаку к жизни в семье.