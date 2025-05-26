«Выражать чувства»: Гороскоп с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака

Фото: iStock/Surasak Suwanmake
27 мая состоится Новолуние в Тельце. Новая Луна сформирует благоприятные аспекты с Сатурном, Плутоном и Нептуном.
В сфере карьеры появляется хорошая возможность продвижения за счет упорства, трудолюбия и терпения. Важно не отвлекаться и постепенно следовать плану. Поможет практичность, ответственность, предприимчивость.
В любви надо стремиться выражать свои чувства и быть готовыми к авантюрам. Хорошо флиртовать, быть соблазнительными и привлекательными.
Для сохранения здоровья полезны разгрузочные дни и диеты. Благоприятно составлять оптимальный распорядок дня, распределяя нагрузку и выделяя время на полноценный отдых.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо заранее изучать информацию и владеть всеми фактами. Он сможет отстоять свою точку зрения и будет увлекательным собеседником.
Тельцу благоприятно быть любознательным и интеллектуально трудиться. Подъём сил и энергия на протяжении всей недели помогут воплощать планы в реальность.
Близнецам хорошо рассуждать, обсуждать и выражать себя в слове. Чтение, беседы с интересными людьми воодушевят
Раку удастся многое сделать, он значительно продвинется в своих достижениях. Его позиция будет активной.
Льву захочется праздника. Хорошее настроение и оптимистичный настрой будут притягивать к нему внимание и восхищение.
Деве надо избегать споров. Ей поможет дипломатия и вежливость. Дружеские контакты поднимут настроение и обрадуют.
Весы успешно преодолеют все трудности, их инициатива получит поддержку. Они испытают много новых положительных впечатлений.
Скорпиону надо продумывать все свои поступки. Энергию лучше направить на благородные дела. С любимыми людьми ему желательно проявить щедрость и заботу.
Стрельцу надо находить во всём радость и положительные моменты. Ему лучше самому себе поднимать настроение и не разочаровываться.
Козерогу нужно найти время на своё любимое дело. Он с увлечённостью выразит себя в творчестве и произведет прекрасное впечатление на окружающих.
Водолею нужно дружелюбно и любезно себя проявлять в деловом общении. Умение выслушать и понять разные точки зрения расширят его представления.
У Рыб увеличится круг знакомств, откроются новые возможности. Они станут влиятельнее и популярнее.
Читайте также:
«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе
Астрономы предупредили о возможном столкновении с астероидом 2024 YR4 в 2032 году
Эксперт Колтовской: упавший астероид не несёт опасности для жителей Якутии и природы
В любви надо стремиться выражать свои чувства и быть готовыми к авантюрам. Хорошо флиртовать, быть соблазнительными и привлекательными.
Для сохранения здоровья полезны разгрузочные дни и диеты. Благоприятно составлять оптимальный распорядок дня, распределяя нагрузку и выделяя время на полноценный отдых.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо заранее изучать информацию и владеть всеми фактами. Он сможет отстоять свою точку зрения и будет увлекательным собеседником.
Тельцу благоприятно быть любознательным и интеллектуально трудиться. Подъём сил и энергия на протяжении всей недели помогут воплощать планы в реальность.
Близнецам хорошо рассуждать, обсуждать и выражать себя в слове. Чтение, беседы с интересными людьми воодушевят
Раку удастся многое сделать, он значительно продвинется в своих достижениях. Его позиция будет активной.
Льву захочется праздника. Хорошее настроение и оптимистичный настрой будут притягивать к нему внимание и восхищение.
Деве надо избегать споров. Ей поможет дипломатия и вежливость. Дружеские контакты поднимут настроение и обрадуют.
Весы успешно преодолеют все трудности, их инициатива получит поддержку. Они испытают много новых положительных впечатлений.
Скорпиону надо продумывать все свои поступки. Энергию лучше направить на благородные дела. С любимыми людьми ему желательно проявить щедрость и заботу.
Стрельцу надо находить во всём радость и положительные моменты. Ему лучше самому себе поднимать настроение и не разочаровываться.
Козерогу нужно найти время на своё любимое дело. Он с увлечённостью выразит себя в творчестве и произведет прекрасное впечатление на окружающих.
Водолею нужно дружелюбно и любезно себя проявлять в деловом общении. Умение выслушать и понять разные точки зрения расширят его представления.
У Рыб увеличится круг знакомств, откроются новые возможности. Они станут влиятельнее и популярнее.
Читайте также:
«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе
Астрономы предупредили о возможном столкновении с астероидом 2024 YR4 в 2032 году
Эксперт Колтовской: упавший астероид не несёт опасности для жителей Якутии и природы
Анастасия Панченко