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«Выражать чувства»: Гороскоп с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

27 мая состоится Новолуние в Тельце. Новая Луна сформирует благоприятные аспекты с Сатурном, Плутоном и Нептуном.
В сфере карьеры появляется хорошая возможность продвижения за счет упорства, трудолюбия и терпения. Важно не отвлекаться и постепенно следовать плану. Поможет практичность, ответственность, предприимчивость.

В любви надо стремиться выражать свои чувства и быть готовыми к авантюрам. Хорошо флиртовать, быть соблазнительными и привлекательными.

Для сохранения здоровья полезны разгрузочные дни и диеты. Благоприятно составлять оптимальный распорядок дня, распределяя нагрузку и выделяя время на полноценный отдых.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну надо заранее изучать информацию и владеть всеми фактами. Он сможет отстоять свою точку зрения и будет увлекательным собеседником.

Тельцу благоприятно быть любознательным и интеллектуально трудиться. Подъём сил и энергия на протяжении всей недели помогут воплощать планы в реальность.

Близнецам хорошо рассуждать, обсуждать и выражать себя в слове. Чтение, беседы с интересными людьми воодушевят

Раку удастся многое сделать, он значительно продвинется в своих достижениях. Его позиция будет активной.

Льву захочется праздника. Хорошее настроение и оптимистичный настрой будут притягивать к нему внимание и восхищение.

Деве надо избегать споров. Ей поможет дипломатия и вежливость. Дружеские контакты поднимут настроение и обрадуют.

Весы успешно преодолеют все трудности, их инициатива получит поддержку. Они испытают много новых положительных впечатлений.

Скорпиону надо продумывать все свои поступки. Энергию лучше направить на благородные дела. С любимыми людьми ему желательно проявить щедрость и заботу.

Стрельцу надо находить во всём радость и положительные моменты. Ему лучше самому себе поднимать настроение и не разочаровываться.

Козерогу нужно найти время на своё любимое дело. Он с увлечённостью выразит себя в творчестве и произведет прекрасное впечатление на окружающих.

Водолею нужно дружелюбно и любезно себя проявлять в деловом общении. Умение выслушать и понять разные точки зрения расширят его представления.

У Рыб увеличится круг знакомств, откроются новые возможности. Они станут влиятельнее и популярнее.

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#энергия
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#зодиак
«Холодный фронт» : Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Синоптик Шувалов: в конце недели в Москве будет понижение температуры
26 мая 2025, 13:20

Фото: iStock/Abbady Abbady

В Москву и область пришла настоящая жара, долго ли она продержится?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что воздух прогреется почти до 30 градусов.

«До четверга включительно будет солнечная сухая погода, потом начнет прибавляться облачность, в пятницу ожидаются первые грозовые раскаты и понижение температуры», — сказал он.

По прогнозам синоптика, к Москве и области приближается холодный фронт, который будет вначале июня.

«Я не употреблял бы слова "похолодание". Это понижение температуры. Будет просто небольшой уход жары», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности.

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Диетолог рассказала, почему лучше избегать набора веса в отпуске
Диетолог Павлюк: идеальным вариантом было бы избежать набора веса в отпуске
26 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/puhimec

В отпуске большинство из нас хочет отдохнуть и насладиться свободным временем, включая возможность вкусно поесть.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» предупреждает, что идеальным вариантом было бы избежать набора лишнего веса.

«Мы едем плавать и гулять, и можно ездить и не набирать вес», — отметила она.

По словам специалиста, каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей тощей массы, то есть мышц. А чем меньше мышечной массы, тем ниже обмен веществ и выше риск набрать вес в дальнейшем.

Павлюк также отметила, что поездки в более жаркие страны могут стать стрессом для организма.

«На смену режима, алкоголь и переедание организм реагирует набором веса», — пояснила она.

По ее словам, исследования показывают, что во время поездок или длительных праздников люди в среднем прибавляют около двух килограммов.

Несмотря на это, диетолог не одобряет прибавку веса и советует, если лишние килограммы все же появились, не садиться на строгую диету. Вместо этого стоит просто немного сократить калорийность рациона.

«Эти 2 килограмма человек может потерять за 3-4 недели», — заключила она.

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#диета
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Дачникам рассказали, как спасти растения в жару
Агроном Воробьев: растения в жару стоит накрывать полупрозрачным материалом
26 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/Mkovalevskaya

В Москву и область пришла жара, которая, по прогнозам синоптиков, продержится долго. У дачников появляются вопросы: что делать с рассадой, и как сохранить влагу?
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас можно высаживать практически всю рассаду, которую выращивали или приобрели.

«Резкое наступление лета — это стресс для растений. Прежде всего, следует защитить те растения, которые уже высажены в парники, потому что погода была достаточно прохладная, и растения не успели подготовиться к жаре, то есть на физиологическом уровне их системы работают еще не в летнем режиме, поэтому некоторое время они будут себя чувствовать не очень хорошо, листики будут увядать, даже если влаги в почве достаточно», — объяснил эксперт.

По его словам, растениям нужно помочь — во-первых, парники и теплицы, в которых находятся растения, нужно накрыть любыми доступными способами.

«Кто-то накидывает укрывной полупрозрачный материал, который частично отражает свет, частично пропускает, делает легкую тень. Кто-то накидывает занавески тюлевые, простыни. Если вообще ничего под руками нет, то можно использовать ветки деревьев с листьями: прислонить их с южной стороны к парнику или к теплице, закрепить, чтобы ветер не сдул», — посоветовал агроном.

Он добавил, что в жару листья растений можно поливать из лейки, чтобы влага впитывалась не только через корни.

«Если вы высаживаете рассаду, то поставьте ее сначала в тенечек — пусть привыкнет к новым условиям. Сажать лучше во второй половине дня, ближе к вечеру, когда солнце уже не так сильно греет. Почву можно замульчировать чем-нибудь, чтобы она не нагревалась», — сказал Воробьев.

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Бывшая структура IKEA в РФ сменила владельца
26 мая 2025, 12:16

Фото: iStock/olrat

15 мая компания «Торг» (бывшая структура шведско-нидерландского ритейлера IKEA в РФ) сменила руководителя. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, на сегодняшний день, организацией руководит Ильханан Авшалумов. Он заменил бизнесмена Роберта Узилова.

«Это произошло через 10 дней после того, как Арбитражный суд Московской области разрешил компании оплатить долг, появившийся из-за проведения незаконной сделки, в рассрочку», — говорится в статье.

Отмечается, что компания задолжала государству порядка 9,3 млрд руб. Долг можно погасить до 2028 года, при этом ежемесячные платежи составят около 289 млн руб.

О предоставлении рассрочки в обращении к суду попросила сама компания, отметив, что сейчас ведутся поиски инвестора.

Напомним, до ноября 2024 владельцем «Торга» являлся шведско-нидерландский ритейлер, в 2025 году компания перешла в собственность российского юрлица.

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#имущество
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#собственность
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Петербуржцы отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой»
26 мая 2025, 12:00

Фото: iStock/Михаил Руденко

Жители Санкт-Петербурга отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой» в рамках проведения Книжного салона. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«"Литературная почта" "Петербургского дневника" принимала открытки все дни работы Книжного салона на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в честь Дня полярника в Муринском парке в субботу также работала «Полярная почта».

Так, с помощью «Литературной почты» было отправлено 14 520 открыток, а студию «Петербургского дневника» в Доме книги посетили 30 человек.

Тем временем в Заводском районе Кемерова в сквере у «Гринвича» появился «Птичий двор», пишет «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию. Сооружение состоит из 38 домиков для птиц.

Отмечается, что все скворечники выполнены по-разному. Подобные достопримечательности планируют установить и в других общественных местах города в 2026 году в рамках федерального проекта.

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