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Астрономы предупредили о возможном столкновении с астероидом 2024 YR4 в 2032 году

Астроном Короткий: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Астрономы сообщили о потенциальной угрозе столкновения с астероидом 2024 YR4, который был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Об этом пишет РИА Новости.
Предварительные данные указывают на диаметр астероида, составляющий около 70 метров, что делает его в три-четыре раза больше знаменитого Челябинского метеорита.

По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого, астероид находится под наблюдением уже 33 дня. На данный момент установлено, что существует вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года. Оценки вероятности колеблются от 0,5 до 6 процентов, при этом максимальная вероятность подразумевает, что из 16 сценариев развития событий один предполагает столкновение.



Короткий отметил, что неопределенность в оценках связана с относительно коротким периодом наблюдений и большим временным промежутком до предполагаемого столкновения — 8 лет. Ученые продолжают следить за астероидом и собирать дополнительные данные для более точной оценки ситуации.

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#столкновение
#падение
#астероид
КРОС: длинные выходные на 8 марта и 23 февраля в 2025 году отменены
29 января 2025, 05:31

Фото: iStock/Solovyova

В России на День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году будут отменены привычные длинные выходные. об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
«23 февраля 2025 года выпадает на воскресенье, а это уже выходной день при стандартной рабочей неделе. Право на дополнительный день отдыха за этот праздник сохраняется, но он перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники», — пояснил Дударев.агентству «Прайм».

Также было уточнено, что таким способом будет оптимизирован график отдыха россиян. По этой же схеме были отменены длинные выходные в честь Международного женского дня. Здесь праздник выпадает на субботу, в связи с чем выходной перенесли на 13 июня. К тому же 7 марта рабочий день будет сокращен на час.

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#выходные
#23 февраля
#майские праздники
#график
#8 марта
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Маск: Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС двух астронавтов
29 января 2025, 03:07

Фото: iStock/3DSculptor

Презиент США Дональд Трамп попросил SpaceX как можно скорее вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на Международной космической станции. Этим поделился владелец Space X, миллиардер Илон Маск.
«Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем», — пишет Маск на своей странице в соцсети X.

Астронавты застряли на МКС с июня 2024 года. Как отметили в НАСА,их должен забрать космический корабль Crew-10, который отправят в марте. На фоне этого Маск ужаснулся тем, что администрация бывшего президента США Джо Байдена бросила экипаж на столь продолжительное время.

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#компании
#администрация
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#трамп
#илон маск
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Google задолжал российским телеканалам сумму, превышающую уровень всемирового ВВП
РБК: долг Google перед 17 российскими каналами превысил 1,8 дуодециллиона рублей
29 января 2025, 01:36

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Долг Google перед 17 российскими телеканалами достиг превысил 1,8 дуодециллиона рублей, единице с 39 нулями. Об этом пишет РБК.
«Это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube», — объяснил источник издания.

В агентстве подчеркивают, что сумма долга будет удваиваться еженедельно, пока обязательства не будут выполнены. Причиной появления задолженности является блокировка YouTube-аккаунтов телеканалов из России.

В конце октября 2024 года российские телекомпании требовали от Google два ундециллиона рублей, единица с 36 нулями, по этой же причине. В число телеканалов вошли «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие.

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#россия
#медиа
#youtube
#google
#долги
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«Дети не курят»: в Госдуме объяснили, почему запрет направлен на вейпы, а не сигареты
Депутат Леонов: нужно запретить вейпы вместо сигарет, так как дети не курят
29 января 2025, 00:19

Фото: iStock/leszekglasner

В Госдуме намерены полностью запретить в России продажу вейпов, а не сигарет, так как нынешнее поколение детей практически их не курит. Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, закон будет принят практически со стопроцентной вероятностью и вступит в силу либо с 1 сентября этого года, либо с 1 января следующего.
«Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы. Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. <…> Еще неизвестно, как вейпы действуют на репродуктивную систему. Как потом эти девочки, которые курят целыми днями на переменах, будут рожать детей», — посетовал депутат в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова считает, что запрет на продажу вейпов касается не только здоровья населения, но и экономических последствий для крупного рыночного сектора. В разговоре с RT эксперт пояснила, что часто подобные радикальные меры не решают проблему, а перемещают ее в теневой сектор, потому целесообразнее было бы ужесточить регулирование: ввести строгую сертификацию продукции, усилить контроль за продажей несовершеннолетним и повысить акцизы.
«Решение о полном запрете требует взвешенного подхода с учетом всех факторов, включая риски увеличения теневого оборота, потери рабочих мест и снижение налоговых поступлений. Важно найти баланс между необходимостью защиты здоровья населения и поддержкой устойчивого развития экономики», — обратила внимание Анисимова.
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#сигареты
#дети
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#запрет
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В Госдуме высказались о запрете продажи вейпов в России
Депутат Куринный: закон о запрете продажи вейпов пока лишь разрабатывается
29 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Igor Ilkov

Законопроект о запрете продажи вейпов в России пока не внесен в Госдуму, а находится в процессе разработки. Об этом заявил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, до этого соблюдению законодательных ограничений в данной сфере мешал мораторий на проверки.
«Как отметил парламентарий, запрет оборота, производства, ввоза является единственной мерой, которая должна сочетаться с соответствующей работой в правоохранительных органах», — передает RT мнение депутата.
Тем временем глава того же комитета Сергей Леонов считает, что взрослые люди, которых также коснется запрет на продажу вейпов, смогут, в отличие от подростков, закупаться электронными сигаретами за границей. В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнул, что задача разрабатываемого закона — оградить от вейпов не только детей, но и взрослых, чтобы сделать общество более здоровым.
«И тем меньше средств государства мы будем тратить на лечение пациентов, в том числе от рака. И тем больше у нас будет трудоспособного населения, которое будет поднимать нашу экономику и вести страну вперед», — поделился Леонов.
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#проект
#общество
#запрет
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#депутат
#люди
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В США собираются ввести штраф за мастурбацию в размере 10 тысяч долларов
28 января 2025, 22:56

Фото: iStock/ Iuliia Mikhalitskaia

Власти США рассматривают возможность введения штрафов за мастурбацию. Исходя из законопроекта, который предложил сенатор Брэдфорд Блэкмон из Миссисипи, за такое нарушение будет необходимо заплатить до 10 тысяч долларов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Штрафы будут назначаться при обнаружении биологических следов, к примеру, на салфетках или в мусорных урнах. За первое нарушение размер штрафа составит тысячу долларов, при повторном придется заплатить пять тысяч долларов, а за третье и последующие — десять тысяч долларов (порядка миллиона рублей).

В законопроекте пока не указано, как будет отслеживаться нарушение. Исключение будет лишь для мужчин, которые сдают биологический материал в банки для ЭКО и случаи использования контрацептивов для предотвращения оплодотворения.

Сенатор уточнил, что инициатива важна, поскольку она способствует равноправию. Блэкмон подчеркнул, что действующие законы на темы контрацепции и абортов по большей части затрагивают женщин.

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#нарушение
#штрафы
#законы
#сша
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«МК»: столичный суд оштрафовал супругу Эммануила Виторгана на 300 рублей
28 января 2025, 22:39

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Суд в Хамовниках оштрафовал супругу актера Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей, сообщила газета «Московский комсомолец».
Ирине Виторган назначили штраф по статье 15.33.2, часть 1 КоАП («Нарушение порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования»). Само нарушение допустило театральным агентство ВИТЭМ, которым руководит жена российского актера. Ирина не захотела оспаривать решение суда.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.

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** Признаны иноагентами в РФ
#штраф
#нарушение
#коап
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Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
28 января 2025, 22:09

Фото: iStock / anyaberkut

В интернете на фоне популярности новой языковой модели от китайского стартапа DeepSeek появились ресурсы, где якобы можно купить связанную с ней криптовалюту. Об этом рассказала старший аналитик Digital Risk Protection в ИБ-компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
«Используя название языковой модели в домене своих сайтов со скам-токенами, преступники надеются, что жертвы захотят предзаказать токен DeepSeek и привяжут к ним свои кошельки. Схема кончается кражей кода для восстановления криптокошелька пользователя. Такие скам-сайты появились в первые же дни после выхода модели от DeepSeek, что доказывает быстроту реакции аферистов на появляющиеся инфоповоды», – сказала Синицына ТАСС.
Преступники рассчитывают на покупку токена большой аудиторией, разгорячённой новостной повесткой, после чего цена на криптовалюту резко упадёт или токен станет невозможно продать, что приведёт к потере денег инвесторов.

Ранее сообщалось, что рынки бурно отреагировали на новинку. Так, технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции поставщика дорогих чипов для OpenAI – компании NVidia – рухнули более чем на 16%.

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#интернет
#ии
#искусственный интеллект
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В цифровых зонах подмосковных МФЦ за год оформили более 2,5 млн услуг
28 января 2025, 21:54

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

За прошлый год в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы» подали более 2,5 млн заявлений на портал госуслуг. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«На гостевых компьютерах можно не только подать заявления в электронном виде на федеральном и региональном порталах госуслуг, но и проголосовать на общем собрании собственников, оформить декларацию или оплатить налоги на сайте ФНС. Консультанты МФЦ научат работать с электронными сервисами, помогут установить на смартфоны приложения «Умная платёжка», «Госуслуги.Дом», разъяснят, как ими пользоваться», – рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.
Как отметили в ведомстве, в цифровых зонах доступ в интернет предоставляется через специальный браузер, который исключает утечку персональных данных. Когда заявитель завершает работу, вся информация и файлы автоматически удаляются с устройства.

По информации подмосковного Мингосуправления, ежедневно в цифровые зоны МФЦ Подмосковья обращаются около 8 тыс. человек.

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#мингосуправления мо
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