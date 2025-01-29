Астрономы предупредили о возможном столкновении с астероидом 2024 YR4 в 2032 году

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Астрономы сообщили о потенциальной угрозе столкновения с астероидом 2024 YR4, который был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Об этом пишет РИА Новости.
Предварительные данные указывают на диаметр астероида, составляющий около 70 метров, что делает его в три-четыре раза больше знаменитого Челябинского метеорита.
По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого, астероид находится под наблюдением уже 33 дня. На данный момент установлено, что существует вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года. Оценки вероятности колеблются от 0,5 до 6 процентов, при этом максимальная вероятность подразумевает, что из 16 сценариев развития событий один предполагает столкновение.
Короткий отметил, что неопределенность в оценках связана с относительно коротким периодом наблюдений и большим временным промежутком до предполагаемого столкновения — 8 лет. Ученые продолжают следить за астероидом и собирать дополнительные данные для более точной оценки ситуации.
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По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого, астероид находится под наблюдением уже 33 дня. На данный момент установлено, что существует вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года. Оценки вероятности колеблются от 0,5 до 6 процентов, при этом максимальная вероятность подразумевает, что из 16 сценариев развития событий один предполагает столкновение.
Короткий отметил, что неопределенность в оценках связана с относительно коротким периодом наблюдений и большим временным промежутком до предполагаемого столкновения — 8 лет. Ученые продолжают следить за астероидом и собирать дополнительные данные для более точной оценки ситуации.
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Дарья Осипова