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«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе

Астроном Эйсмонт: парад из 8 планет повторится только через 135 лет
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Сегодня, 28 февраля, состоится парад планет из семи небесных тел. Жители московского региона смогут стать свидетелями этого явления.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что сегодня все планеты выстроятся в одну линию, и за этим можно наблюдать без телескопа и других специальных оборудований.

«Такой полный парад планет будет через 135 лет, то есть мы с вами вряд ли его увидим. Так не каждому поколению может повести. Это очень Взаимные положения планет позволяют проще выполнять так называемые гравитационные маневры», — сказал эксперт.

Также он добавил, что в апреле на небосклоне можно будет наблюдать неполные парады — из четырех планет.

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FT: банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 трлн долларов
28 февраля 2025, 18:50

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Сумму в 81 триллион долларов по ошибке перевел банк Citigroup своему клиенту. Об этом пишет британская Financial Times.
«Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов», — сказано в публикации.
Уточняется, что случай произошел весной прошлого года, когда сотрудники банка пропустили транзакцию, а затем одобрили ее обработку.

Третий банковский служащий увидел проблему и принял меры через полтора часа после проведения операции. В результате перевод был отменен. Средства остались в банке, а Федеральную резервную систему США поставили в известность о произошедшем.

Ранее стало известно, что антимонопольная служба оштрафовала четыре российских банка.

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#мир
#банки
#доллар
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Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна
Синоптик Позднякова: весна в Москве в этом году будет ранней
28 февраля 2025, 16:26

Фото: iStock/Irina Kononova

Февраль подошел к концу, а значит, зима позади. Чего ждать от первых дней весны?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что начало весны огорчит москвичей и жителей области.

«Яркой, солнечной, сухой погоды у нас практически больше не будет. Да, в субботу существенных осадков не ожидается, но облаков будет больше, хотя температура воздуха в дневные часы ожидается слабоположительная», — сказала синоптик.

По ее словам, до 7 марта погода будет облачной с мокрым снегом и дождем, хотя температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.

«По ночам и в утренние часы возможно образование гололедицы. Но тепло будет идти исключительно на повышение температуры, на нагрев окружающего воздуха. Мы рассчитываем, что весна в этом году будет ранней именно из-за отсутствия снежного покрова», — сообщила Позднякова.

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Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря
Учёный Богачёв: причиной магнитной бури стал произошедший на Солнце выброс массы
28 февраля 2025, 15:45

Фото: iStock/murat4art

Причиной магнитной бури на Земле стал произошедший на Солнце выброс массы. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
«Он шёл под довольно большим углом, и был довольно большой шанс, что пройдёт мимо планеты. Но всё-таки он краем зацепил Землю. Это было в середине дня и, соответственно, стало причиной магнитной бури», — рассказал Богачёв в беседе с RT.

Он уточнил, что есть метеочувствительные люди, которые реагируют на магнитные бури. Однако, по словам специалиста, ситуация стабилизируется уже днем 28 февраля.

Тем временем, врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что россияне могут брать больничный в случае плохого самочувствия.

«Больничный лист дают человеку во всех случаях, когда у него есть признаки нетрудоспособности. Под это подходит все», — пояснил Вилков «Вечерней Москве».

Он добавил, что россияне могут получить больничный лист также при наличии психического расстройства, в том числе если диагностирована депрессия.

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Психолог рассказал, как сохранить в отношениях романтику
Психолог Суслов: эмоциональная влюбленность длится до 2-3 лет
28 февраля 2025, 15:11

Фото: iStock/insta_photos

Как правило, при знакомстве людей устраивает все, включая недостатки, но со временем это смирение обостряется и превращается в претензии. Как сохранить в паре романтическое чувство, несмотря на различные преграды?
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что этап притирки друг к другу начинается после полугода отношений.

«Человек растет, его чувствительность, осознанность, достоинство тоже растут. Он уже с чем-то не готов мириться. Но изначально, когда мы принимаем друг друга почти безусловно, это конфетно-букетный период, гормональная влюбленность, длящаяся примерно 3−5 месяцев. Эмоциональная влюбленность длится до 2-3 лет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что если что-то не нравится в человеке, значит, нужно обратить внимание на себя и понять, как это откликается.
«Все относительно. Сильные мужчины — это достоинство, а для пугливых женщин — опасность. Яркая женщина — это достоинство, а для какого-то мужчины это будет тоже опасно. Вдруг она будет всем нравиться? И если ваши недостатки терпимы — в этом главная формула. Когда человек готов принимать негативное и выдерживать его», — сказал Суслов.

По его словам, любые семейные распри решаются благодаря взаимному желанию быть вместе.

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В Петербурге придумали, как сделать дешевле производство эндопротезов
28 февраля 2025, 15:09

Фото: iStock/Cinefootage Visuals

В Санкт-Петербургском политехническом университете придумали технологию лазерной наплавки для нанесения пористых покрытий на чашку протеза тазобедренного сустава. Эта технология позволит делать протезы качественнее и дешевле аналогов. Об этом рассказал заведующий НИЛ «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Михаил Кузнецов.
«Мы разработали не только технологию, то есть способ изготовления имплантов, но и создаем приборную базу. В нашей лаборатории собрали макет комплекса лазерной наплавки. Он состоит из лазерной головки, сопла для подачи порошка и порошкового питателя. В качестве лазерного источника – волоконный лазер», — рассказал Кузнецов «Газете.Ru».

Он пояснил, что для получения пористого покрытия используется запрограммированная траектория перемещения сопла, которая имеет преимущество в возможности управления высотой пористого покрытия и долей открытой пористости. Так, чашки, которые изготавливаются по данной технологии, имеют премиальное качество.

Импланты уже прошли успешные испытания на мышах. Теперь ученые изготавливают первый в России комплекс для серийного нанесения пористого покрытия в производственных условиях, который позволит наладить серийное производство имплантов.

Тем временем генеральный директор Государственного музея истории города и президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев рассказал в беседе с «Петербургским дневником» о концепции будущего музея архитектуры Петербурга.

«Члены Санкт-Петербургского союза архитекторов разработали концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства города. Я считаю, что Петербург – чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию о развитии города, а также об истории архитектуры и градостроительства, причём не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», — пояснил Григорьев.

По его словам, музей появится на территории Тучкова буяна на Петроградской стороне в Шофном корпусе.

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