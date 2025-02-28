«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе

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Сегодня, 28 февраля, состоится парад планет из семи небесных тел. Жители московского региона смогут стать свидетелями этого явления.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что сегодня все планеты выстроятся в одну линию, и за этим можно наблюдать без телескопа и других специальных оборудований.
Также он добавил, что в апреле на небосклоне можно будет наблюдать неполные парады — из четырех планет.
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«Такой полный парад планет будет через 135 лет, то есть мы с вами вряд ли его увидим. Так не каждому поколению может повести. Это очень Взаимные положения планет позволяют проще выполнять так называемые гравитационные маневры», — сказал эксперт.
Также он добавил, что в апреле на небосклоне можно будет наблюдать неполные парады — из четырех планет.
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Анастасия Панченко