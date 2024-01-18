Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия» из-за миллионных убытков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Компания «Кулинарная студия», которой владеет Высоцкая, поставкой готовой продукции в предприятия общественного питания.
Как стало известно SHOT, в период с 2019 по 2022 год компания Высоцкой понесла 4 718 000 рублей убытков. Однако, за 2023 год «Кулинарная студия» принесла артистке 13 миллионов рублей.
Тем не менее, известно, что Высоцкая уже собрала все документы, которые необходимы для ликвидации фирмы.
Кулинарные навыки Высоцкой, а в частности её программа «Едим дома», давно служат поводом для шуток в интернете. В июне 2023 года телеведущая репостнула видео певицы Зайцевой, которая отметила её кулинарный талант.
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Как стало известно SHOT, в период с 2019 по 2022 год компания Высоцкой понесла 4 718 000 рублей убытков. Однако, за 2023 год «Кулинарная студия» принесла артистке 13 миллионов рублей.
Кулинарные навыки Высоцкой, а в частности её программа «Едим дома», давно служат поводом для шуток в интернете. В июне 2023 года телеведущая репостнула видео певицы Зайцевой, которая отметила её кулинарный талант.
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Евгения Парфентьева