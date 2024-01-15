Волочкову призвали «отменить» из-за видео с целующим ее трусы Джигурдой

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Общественники призвали запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после скандального видео, на котором шоумен Никита Джигурда целует артистку в трусы. С заявлением выступила организация «Ветераны России». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По мнению активистов, Волочкова подает плохой пример несовершеннолетним балеринам. Они считают, что шоу балерины может плохо отразиться на психике детей. На кадрах видно, как Волочкова и Джигурда танцуют под песню Успенской «Гитара». Никита становится на колени, сдирает с артистки штаны, опускается к ее животу.
«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — возмутилась балерина.
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