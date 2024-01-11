Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за гражданства Израиля

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Лолиту Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Он требует проверить Лолиту из-за наличия у неё израильского паспорта.
Милявская никогда не скрывала, что имеет второе гражданство. Она неоднократно рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, которого выдворили в Израиль.
Однако проблемы у артистки могут появиться в случае, если она не уведомила МВД России о наличии у нее второго гражданства, поскольку по закону граждане должны в обязательном порядке сообщать об этом.
Если после проведения проверки выяснится, что Лолита не подала все необходимые документы в полицию, в её отношении могут возбудить уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.
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Милявская никогда не скрывала, что имеет второе гражданство. Она неоднократно рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, которого выдворили в Израиль.
Если после проведения проверки выяснится, что Лолита не подала все необходимые документы в полицию, в её отношении могут возбудить уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.
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Анастасия Чинкова