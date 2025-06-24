Выставка «Дневники Победы» открылась на набережной Охты в Петербурге
24 июня в Санкт-Петербурге на набережной реки Охта открылась фотовыставка в честь 80-й годовщины первого Парада Победы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«В экспозиции представлены редкие и уникальные факты, раскрывающие стойкость и героизм нашего народа в период блокады Ленинграда, а также во время боевых действий как на территории Советского Союза, так и за его пределами», — говорится в статье.
Экспозицию уже показывали в Петропавловской крепости в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители города попросили организовать выставку и в других районах Петербурга.
В свою очередь губернатор Кузбасса Илья Середюк 22 июня принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию правительства региона.
Отмечается, что делегация из Кузбасса возложила алые гвоздики к Вечному огню в Белоруссии.
«Оказавшись здесь, в то же время, что и тогда, ощущая ту же прохладу раннего июньского утра, слыша разрывы снарядов вблизи крепости, испытываешь особые чувства — переносишься в 1941 год и переживаешь бомбардировку крепости вместе с ее защитниками и их родными», — рассказал Середюк.
Также участникам мероприятия показали реконструкцию первых часов войны.