В Котельниках представят дневник и письма Великой княжны Марии
27 июня, в день рождения Великой княжны Марии Николаевны, в Музее памяти семьи Императора Николая II в усадьбе Белая Дача (г. Котельники) состоится презентация книги «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год». Издание подготовлено историком Константином Капковым и архивистом Владимиром Хрусталёвым, работавшими над проектом более десяти лет.
Впервые полностью опубликованы дневниковые записи и письма дочери последнего российского императора, дополненные редкими фотографиями из семейных альбомов Романовых, включая те, что были раскрашены самими великими княжнами.
Книга содержит комментарии авторов, а также аналитический материал о духовной жизни Великих княжон, их характере, повседневности и окружении. Отдельное внимание уделено рассказам о казаках Конвоя Его Величества и о ближайших друзьях семьи.
Издание раскрывает не только личные переживания Марии в последний полный год её жизни, но и особенности воспитания Царских детей, их скромный быт и глубоко религиозное мировоззрение.
Проект реализован при участии Николо-Сольбинского женского монастыря, Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, Музея Императора Николая II в Москве, а также при поддержке митрополита Среднеазиатского Викентия.
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