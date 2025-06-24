В Котельниках представят дневник и письма Великой княжны Марии

24 июня 2025, 11:18

Фото: istockphoto / Trifonov_Evgeniy

27 июня, в день рождения Великой княжны Марии Николаевны, в Музее памяти семьи Императора Николая II в усадьбе Белая Дача (г. Котельники) состоится презентация книги «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год». Издание подготовлено историком Константином Капковым и архивистом Владимиром Хрусталёвым, работавшими над проектом более десяти лет.