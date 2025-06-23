Фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдёт 5–6 июля в Сергиево-Посадском округе

5 и 6 июля в этнопарке «Кочевник» (Сергиево-Посадский городской округ) состоится ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково». В 2024 году мероприятие проходит под девизом «Хотьково — гостеприимный город» и впервые получило статус международного, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
С 2016 года фестиваль объединяет мастеров народных промыслов, художников, представителей креативных индустрий и музыкальные коллективы. За эти годы событие стало значимой культурной платформой и точкой притяжения туристов. В этом году в числе участников — творческие коллективы из России, Африки, Индии, Китая и Филиппин.
Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа: концерты, выставки, мастер-классы, образовательные мероприятия, гастрономические зоны с блюдами местной кухни, ярмарки фермерской и ремесленной продукции.
Особый акцент сделан на традиционное искусство: будут представлены мастер-классы и лекция по абрамцево-кудринской резьбе — ремеслу с более чем 140-летней историей.
Для детей предусмотрена отдельная программа. Посещение фестиваля возможно по входному билету в этнопарк. Возрастные ограничения: 0+.