Фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдёт 5–6 июля в Сергиево-Посадском округе

23 июня 2025, 12:58

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

5 и 6 июля в этнопарке «Кочевник» (Сергиево-Посадский городской округ) состоится ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково». В 2024 году мероприятие проходит под девизом «Хотьково — гостеприимный город» и впервые получило статус международного, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.