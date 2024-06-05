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Выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость

На выставку-форум «Россия» 5 июня пришёл 15-миллионный посетитель
05 июня 2024, 19:03
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Международную выставку-форум «Россия» 5 июня посетил 15-миллионный посетитель. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
Отмечается, что 15-миллионным посетителем выставки стала Наталия Корнеева из Ялты. Она приехала на выставку с супругом Антоном, восьмилетним сыном Ярославом и пятилетней дочкой Варварой.

Семью поздравили на стенде Северной Осетии – Алании, где им вручили сертификат на семейное путешествие в республику. В этом году там отмечают сразу три знаменательные даты: 250-летие присоединения региона к России, 240-летние Владикавказа и 100-летие образования Республики.



Также семью поздравила гендиректор выставки Наталья Виртуозова. Она поблагодарила Республику Северную Осетию – Аланию за такой подарок гостям из Ялты.

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Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью
Опрос: Почти половина россиян имеют цифровую зависимость
05 июня 2024, 20:12

Фото: iStock/fizkes

Опрос SuperJob показал, что цифровую зависимость имеют 47% россиян.
Отмечается, что в прошлом году число таких людей было меньше и составляло 42%.

Как передаёт Газета.ру, 15% опрошенных уверенно заявили о своей зависимости от гаджетов и интернета, 32% скорее согласны с этим. При этом 53% респондентов высказали убеждённость в отсутствии у себя подобных явлений.
Исследование показало и взаимосвязь зависимости от гаджетов и возрастов: более молодые респонденты отмечали у себя признаки данного явления, нежели люди старшего поколения.

Ранее опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.

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Назван новый технологичный метод найма айтишников на работу
IT-эксперт Сельдемиров спрогнозировал найм айтишников с помощью чат-ботов
05 июня 2024, 19:56

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Основатель компании по разработке программного обеспечения Александр Сельдемиров заявил о том, что уже в скором будущем первичный отбор сотрудников IT-отрасли будут производить специальные чат-боты.
«Крупные компании чаще создают своих чат-ботов для поиска и первичного отбора кандидатов. Этот тренд набирает обороты. Автоматизация коснулась и проверки компетенций разработчиков. Теперь технические скрининги проводят не специалисты, а специальные платформы. Автоматизация HR-процессов в сфере IT — это перспектива нашего ближайшего будущего», — пояснил в беседе с Газета.ру Сельдемиров.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров. Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.

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#технологии
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В США прошёл первый запуск космического корабля Starliner с экипажем
05 июня 2024, 19:25

Фото: istockphoto/3DSculptor

Сегодня, 5 июня, в 17:52 с мыса Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с кораблем Starliner с экипажем на борту. Полёт корабля к Международной космической станции (МКС) продлится около суток.
Информация об этом появилась на официальном сайте НАСА (англ. National Aeronautics and Space Administration, NASA). Ранее НАСА и компания Boeing неоднократно переносили время запуска корабля.

В ходе первого полета Starliner с экипажем на борту находятся астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа планируют отработать возможность ручного управления космическим кораблём при стыковке с МКС. Также они попытаются вручную маневрировать в космосе при обратном полёте к Земле.

Космическая миссия продлится восемь суток. После её завершения в случае успеха Starliner будет окончательно сертифицирован для регулярных полётов экипажей к МКС.

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#мкс
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#сша
#космос
#корабль
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С бабушкой друга: Стало известно, с кем лишился девственности Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин признался, что лишился девственности с бабушкой друга
05 июня 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Прохор Шаляпин заявил, что лишился невинности с бабушкой своего друга. Он опубликовал анонс телепрограммы, посвященной бывшим партнёршам мужчины, которую покажут на канале НТВ.
«Первый секс был с бабушкой и так далее. С бабушкой моего друга», — признался Шаляпин в опубликованном анонсе программы.

Всего выйдет четыре серии, в которых Шаляпин расскажет о своих женщинах, об изменах и проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в общении с прекрасным полом.

Ранее Шаляпин рассказал, что все его бывшие возлюбленные умерли, и теперь он не закупается в ЦУМе. По его словам, для него это было золотое время в жизни, когда певец ни в чем себе не отказывал. Артист пожаловался, что на собственные деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но при этом одежды у певца достаточно.

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Прокуратура: стримерша Бажутова осуждена на 5,5 года за фейки о ВС РФ
05 июня 2024, 18:53

Фото: istockphoto/AMilkin

За фейки о российской армии 5,5 лет заключения получила стримерша Анна Бажутова, известная в сети под ником YokoBovich. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Суд назначил Бажутовой 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении.

Приговор еще подлежит обжалованию. Сейчас просуществовавший семь лет канал Бажутовой на Twitch заблокирован за нарушение правил сообщества.

По версии следствия, Бажутова распространяла ложную информацию по мотивам политической ненависти. До этого 30-летнюю стримершу заключил под стражу на два месяца Останкинский суд столицы.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российских войск гражданина Ирана Хоссии Хидари. По данным судебного представителя, мужчина находился в общественном месте в футболке с изображением украинского герба на рукавах и флагом Украины спереди.

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#москва
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Деревне Таширово присвоят звание «Населённый пункт воинской доблести»
05 июня 2024, 18:19

Работу по присвоению деревни Таширово Наро-Фоминского городского округа звания «Населённый пункт воинской доблести» проводят депутаты местного совета, представители администрации и историк-краевед Владимир Мельников, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«По данным историков, деревня Таширово внесла огромный вклад в защиту Москвы от немецких войск. В начале декабря 1941 года здесь сражалась 222 стрелковой дивизии 33 армии генерала Михаила Ефремова. В боях погибли почти две трети личного состава дивизии — более пяти тысяч человек, но они не пустили врагов к столице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за бои под Москвой шестнадцать советских воинов получили высшую правительственную награду — Орден Ленина, причём семь из них — за сражения на Ташировском направлении.

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#наро-фоминск
#великая отечественная война
#населённый пункт воинской доблести
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Назван способ спасти собаку от страха грозы
Биолог Татаренко рекомендовала отвлекать питомца командами
05 июня 2024, 18:14

Фото: iStock/kozorog

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.
Таким образом, считает эксперт, можно переключить внимание животного.

Она отметила, что не лучшей тактикой являются уговаривания, поглаживания и ласки, также не рекомендуется ругать собаку. Татаренко заявила, что не надо акцентировать внимание на грозе и страхе животного.

«Когда собака видит, что хозяин занят делом, что ему не до её страхов, она относится к этому уважительно. Если хозяин понимает, что не может справиться с паникой собаки во время грозы, следует обратиться к дрессировщику. Специалист может попробовать убрать или скорректировать эту гиперреакцию. Не стоит самим давать собаке успокоительные препараты», — пояснила в беседе с «Известиями» Татаренко.

До этого в музее-заповеднике «Томская Писаница» обратились к посетителям с просьбой не трогать, не ловить и не гоняться за птенцами и детёнышами животных, поскольку это вредно для подрастающих зверят.

«Некоторые животные с первых дней жизни способны самостоятельно добывать еду. Некоторые виды более зависимы от питания родителей, потому их природой предусмотрено, что детеныш тихо лежит или сидит и ждет взрослых. Часто они даже не подают звуков, чтобы не привлекать хищников», — приводит «Сiбдепо» разъяснение сотрудников заповедника.

Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.

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Нуждающиеся жители Подмосковья получили экстренную соцпомощь на 310 млн рублей
05 июня 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Минисоцразвития МО

Около 25 тыс. жителей Московской области получили с начала года экстренную социальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минисоцразвития региона.
«Столкнуться с трудностями может каждый. Наша задача – поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тыс. жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 млн рублей», – уточнила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как рассказали в министерстве, экстренная социальная помощь – это выплата, которую могут получить жители Московской области в трудной жизненной ситуации. Сюда относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезни.

Размер выплаты зависит от ситуации, состава семьи и не превышает 50 тыс. рублей.

Оформить экстренную социальную помощь можно раз в год, подав заявление на региональном портале госуслуг.

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#московская область
#социальная поддержка
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Аналитик Ульянов раскрыл, как защититься от взлома на «Госуслугах»
Аналитик Ульянов рекомендовал уникальный пароль
05 июня 2024, 17:57

Фото: iStock/PUGUN SJ

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что защитить свой аккаунт от мошенников на «Госуслугах» можно с помощью уникального пароля.
«Слишком часто менять пароль не стоит. Человек начнет путаться, забывать его, где-то записывать на бумаге или в файлах. А это тоже повышает риски, что пароль может быть скомпрометирован», — добавил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Он также призвал ни с кем не делиться своими персональными данными.

А руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко напомнил об опасности мошенничеств перед ЕГЭ и призвал не поддаваться уловкам злоумышленников, пытающихся продать «ответы» к экзаменам.

«Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Есть риск вместе с ответами заполучить еще какое-нибудь вредоносное программное обеспечение. Не идите на поводу у мошенников, а лучше потратьте последние дни перед ЕГЭ с пользой», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснял, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.

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