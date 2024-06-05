Выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Международную выставку-форум «Россия» 5 июня посетил 15-миллионный посетитель. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
Отмечается, что 15-миллионным посетителем выставки стала Наталия Корнеева из Ялты. Она приехала на выставку с супругом Антоном, восьмилетним сыном Ярославом и пятилетней дочкой Варварой.
Семью поздравили на стенде Северной Осетии – Алании, где им вручили сертификат на семейное путешествие в республику. В этом году там отмечают сразу три знаменательные даты: 250-летие присоединения региона к России, 240-летние Владикавказа и 100-летие образования Республики.
Также семью поздравила гендиректор выставки Наталья Виртуозова. Она поблагодарила Республику Северную Осетию – Аланию за такой подарок гостям из Ялты.
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Семью поздравили на стенде Северной Осетии – Алании, где им вручили сертификат на семейное путешествие в республику. В этом году там отмечают сразу три знаменательные даты: 250-летие присоединения региона к России, 240-летние Владикавказа и 100-летие образования Республики.
Также семью поздравила гендиректор выставки Наталья Виртуозова. Она поблагодарила Республику Северную Осетию – Аланию за такой подарок гостям из Ялты.
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Анастасия Чинкова