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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 13 миллионов человек

17 мая 2024, 00:08
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Гостями международной выставки-форума «Россия» с момента ее открытия на ВДНХ стали 13 миллионов человек. Об этом сообщили в дирекции форума.
Тринадцатимиллионным посетителем выставки стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович.

«Очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала гостья.


Семью поздравила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону.

До этого стало известно, что две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»
Имущество ЧАО «Производственное объединение Конти» обращено в госдоход России
17 мая 2024, 00:18

Фото: istock / Zolnierek

Ленинский районный суд Курска принял решение обратить в собственность государства имущество ЧАО «Производственное объединение «Конти». Об этом информирует объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Телеграм-канале.
Стоит отметить, такое решение приняли в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении имущества в собственность Российской Федерации.

Рассмотрение гражданского дела проходило в закрытом судебном заседании. В пресс-службе уточняют, что среди ответчиков есть влиятельные украинские бизнесмены и политики: миллиардер Ринат Ахметов, бывший вице-премьер страны Борис Колесников и бывший депутат Верховной Рады Сергей Кий.

Те же фамилии в 2023 году фигурировали по первому делу о национализации активов «Конти».

Принятое судебное решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Искусственный интеллект сократил смертность на подмосковных железнодорожных переходах

Россиянам объяснили большее внимание людей именно к плохим новостям

#суд
#имущество
#собственность
#предприниматели
#депутат
#служба
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В Воронеже закрылся бар, где поцеловались две девушки
16 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Девушек будут судить за поцелуй в воронежском баре.
Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». После проверки на девушек составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее очевидец записал видео с поцелуем девушек и попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности не только «главных героинь» ролика, но и руководство заведения.

Девушки ответят за свое поведение в суде. Им грозит административный штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Также сегодня стало известно, что бар, в котором случился инцидент, больше не работает.

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#воронеж
#девушка
#арест
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Искусственный интеллект сократил смертность на подмосковных железнодорожных переходах
16 мая 2024, 21:12

Фото: пресс-служба МЖД

Внедрение искусственного интеллекта в Подмосковье позволило сократить смертность на железнодорожных переходах в 11 раз. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев. Он выступил на круглом столе «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области», сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Число погибших значительно сократилось. В рамках пилотного проекта с июля 2022 года в Московской области установили 118 камер с использованием ИИ для распознавания лиц на 67 железнодорожных станциях в 33 муниципалитетах. На этих переходах за четыре предыдущих года погибли 177 человек, после установки – 16. Считаю, что это хорошие показатели», – оценил Гаджиев.
Депутаты, представители профильных министерств и бизнеса региона рассказали, что искусственный интеллект внедрён в такие сферы, как законотворчество, госуправление, дорожно-транспортный комплекс, медицина, контроль несанкционированной торговли и экология.

Как отметил первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко, количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Московской области растёт. Если в 2022 году их было девять, то в 2023-м запустили 11 проектов. В 2024 году уже запущено семь проектов.

Всего в регионе действуют 30 программ по восьми направлениям.

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#подмосковье
#депутат
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Вузы Минобороны приглашают на обучение
16 мая 2024, 20:54

Фото: сайт МИСК МО / Александра Степанова

Минобороны России продолжает Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Министерстве обороны для подготовки офицеров развёрнута сеть высших военно-учебных заведений, которая включает 31 вуз – три военных учебно-научных центра, 11 военных академий, два военных университета, 14 военных училищ и военный институт, а также восемь филиалов. Обучение проходит по всем необходимым военным специальностям.

В вузах Минобороны можно обучаться как по программам высшего, так и по программам среднего профессионального образования. Для поступления кандидату необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением до 29 июня 2024 года.

Документы, которые должны быть в личном деле кандидата – заявление; автобиография; характеристика с места работы, учёбы или службы; ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; справка или ксерокопия документа, дающего право на поступление в училище на льготных основаниях при их наличии; карта медосвидетельствования; карта профессионального отбора и три фотографии размером 4,5 на 6 см.
«Преимущества получения военного образования – стабильное и высокое денежное довольствие бесплатное удобное обмундирование; социальная защищённость, забота о членах семьи; профессиональный и карьерный рост; бесплатное престижное образование; государственные награды и ведомственные знаки отличия», – говорится в сообщении.
В Минобороны разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения. Его можно найти на сайте военного ведомства.

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#подмосковье
#московская область
#миск мо
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В подмосковных лесах запустили систему обнаружения больших групп людей
16 мая 2024, 20:27

Фото: Istockphoto / nd3000

В лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Если группа граждан фиксируется на лесных участках, например, в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, то это – сигнал для выдвижения лесной охраны на место с проверкой. Если будет выявлено нарушений, виновным выпишут штраф.
«Система работает по принципу триангуляции, вычисляя уникальных абонентов в зоне сотовой сети. Если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, программа фиксирует и это. Это позволяет оператору Региональной диспетчерской службы Комлесхоза принять решение о дальнейших действиях», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придётся заплатить до 60 тыс. рублей штрафа, должностным – до 110 тыс., юрлицам – до 2 млн рублей.

Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

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#подмосковье
#московская область
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Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов
16 мая 2024, 19:59

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье 18 мая бесплатные автобусы будут в режиме шаттлов возить участников акции «Лес Будущего» до центральной площадки. В этом году она будет расположена у коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В работе задействуют семь автобусов Мострансавто. До центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, ещё пять – от парковки, расположенной у места проведения акции. Все автобусы пройдут необходимый предрейсовый контроль», – сказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Акция проходит в Подмосковье с 2013 года. Жители региона сажают деревья в память о родных и близких, погибших годы Великой Отечественной войны. В этом году на 23 гектарах земли планируют высадить более 100 тыс. деревьев – 72 тыс. сосен, свыше 29,5 тыс. елей и около 800 дубов.

Принять участие в акции могут все желающие. Всего на территории Подмосковья подготовлено 16 площадок. Выбрать подходящую можно на геопортале региона.

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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

Для участников акции «Лес Будущего» будут ходить бесплатные автобусы
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#московская область
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Перечислены условия для подработки школьников
HR-эксперт Мурадян заявил о необходимости разрешения и резюме
16 мая 2024, 19:50

Фото: iStock/Valeriy_G

HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что для устройства школьника на подработку во время каникул необходимы разрешения от родителей или опекунов, номер соцстрахования, паспорт, а также резюме.
«Для трудоустройства школьникам обычно требуются разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности с фотографией, заполненное заявление о приёме на работу и резюме», — отметил в беседе с NEWS.ru Мурадян.

Кроме этого, работодатель может попросить пройти проверку биографических данных или тест на запрещённые вещества, предупредил специалист.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.

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#работодатель
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#работа
#трудоустройство
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В Госдуме призвали отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов
Комитет Думы рекомендовал отклонить проект об отсрочке для отцов троих детей
16 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Думский комитет по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей.
Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.

Проект закона был внесен в Государственную Думу в сентябре 2022 года. В пояснительной записке говорится, что инициативой предлагается внести изменения в действующий закон, в частности освободить от частичной мобилизации многодетные семьи. Речь идет о тех, где три и более ребенка.

Также рекомендовалось поднять возраст детей до 18 лет, а для обучающихся по очной форме — до 23 лет.

Законопроект нуждается в доработке, заключили в комитете.

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#отец
#спецоперация
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Россиянам объяснили большее внимание людей именно к плохим новостям
Маркетолог Родочинская: Плохие новости вызывают более сильные реакции
16 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/Dima Berlin

Маркетолог Юлия Родочинская заявила, что люди видят чаще плохие новости, чем хорошие, поскольку из-за более сильных реакций и эмоций чаще обращают внимание именно на негативный контент.
«Люди часто стремятся быть информированными о потенциальных угрозах и опасностях, которые могут повлиять на их жизнь или окружающих, поэтому они активно ищут информацию о неблагополучных событиях, что повышает их рейтинг», — пояснила в беседе с Газета.ру Родочинская.

По почти тем же причинам алгоритмы соцсетей выдают негативный контент: плохие новости, как правило, вызывает больше вовлеченности и взаимодействия со стороны пользователей.

Ранее японские ученые установили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь.

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#люди
#эмоции
#новости
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