Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 13 миллионов человек

Фото: Радио 1
Гостями международной выставки-форума «Россия» с момента ее открытия на ВДНХ стали 13 миллионов человек. Об этом сообщили в дирекции форума.
Тринадцатимиллионным посетителем выставки стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович.
Семью поздравила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону.
До этого стало известно, что две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала гостья.
Семью поздравила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону.
До этого стало известно, что две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак