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На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель

04 мая 2024, 19:22
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Выставку-форум «Россия» посетил 12-миллионный человек. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, сообщили в пресс-службе выставки.
Директор мероприятия Наталья Виртуозова выразила благодарность Тульской области за предоставленный подарок и сообщила, что всей семье Юшковой предстоит двухдневное путешествие по региону.

Ксения получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область», включающее экскурсии по знаковым местам региона.



В комментарии пресс-службе Юшкова выразила сильные эмоции от сюрприза, отметив, что о таком даже не мечтали. В рамках поездки семья посетит Тульский кремль, Казанскую набережную и Музейный квартал, а также Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава».

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В Москве весь день ловят лося
04 мая 2024, 20:03

Фото: istockphoto/JanMiko

В южной части Москвы местные жители заметили молодую лосиху, прогуливающуюся около жилых домов, сообщил Telegram-канал Shot в субботу, 4 мая.
«Лосиху пытались поймать с утра. Оказалось, что это молодая особь. Ее несколько раз обстреливали с балконов дротиками, покрытыми снотворным», — говорится в сообщении.
Как отмечает источник, животное было замечено в парке «Сосенки», который находится на пересечении Нахимовского проспекта и Проектируемого проезда № 460. Позже лосиху увидели у дома в районе Зюзино. Сейчас ветеринары ждут, пока она заснет, чтобы провести осмотр, после чего ее перевезут в Битцевский лесопарк.

В парках и усадьбах Москвы местные жители также обнаружили редких птиц, внесенных в Красную книгу России и столицы. Среди них серая цапля, утка-мандаринка и камышница.

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В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»* Миненкова
04 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/artisteer

Тушинский районный суд города Москвы отправил под арест лидера запрещённой в России секты «Фалуньгун»*, члена ассоциации «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову. Она помещена под стражу до 27 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. В сообщении указано, что таким образом суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу главаря секты, члена ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"».

Как установили следователи, в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемая и её сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации. Кроме того, Миненкова пропагандировала и распространяла литературу нежелательных организаций.

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#арест
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Суд в Афинах оправдал журналиста Аликакоса за правду о Благодатном огне
04 мая 2024, 14:59

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Суд в Афинах полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну происхождения благодатного огня. Тяжба длилась долгих пять лет.
Началось всё с того, что журналист написал книгу «Искупление — о Святом Свете». В ней он, основываясь на интервью с основными участниками священного действа, рассказал, что благодатный огонь появляется при помощи спичек или зажигалки. В этом признались сами священнослужители, с которыми беседовал Аликакос.

Это вызвало бурю возмущения в Иерусалимском патриархате. Против журналиста был подан иск на 700 тысяч евро за моральный ущерб, а также уголовные обвинения в том, что он незаконно получил информацию, прикинувшись туристом. Эти нападки заставили Аликакоса опубликовать на YouTube 25-минутное интервью с скевофилаксом (хранителем сосудов и ризничим) архиепископом Исидором, в котором тот признаётся, что искусно манипулирует пламенем, используя зажигалку и спички. Исидор уверен, что многие верующие с должным образованием давно догадываются об истинном происхождении этого ритуала, и нет необходимости более хранить эту «тайну», ведь правда лишь укрепляет религиозные чувства.

В результате суд Афин полностью оправдал журналиста, признав его расследование честным и добросовестным. Претензии к книге также не были удовлетворены. Сам Аликакос назвал своё расследование самой сложной проверкой фактов в истории, ведь ему пришлось опровергать утверждение одиннадцативековой давности, разделяемое миллионами людей.

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#ущерб
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СК начал проверку сведений о насилии в детском саду Севастополя
04 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Севастополе ведется проверка после того, как появилось видео, на котором сотрудница местного детского сада ударила ребенка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«После анализа СМИ и социальных сетей сотрудниками СК России был выявлен материал, включающий видео, на котором сотрудница детского сада в Ленинском районе Севастополя применяет насилие к маленькому ребенку на игровой площадке детского учреждения», — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время проводится проверка по факту нарушения прав ребенка, а также выясняются все обстоятельства инцидента.

Как уточнили в региональной прокуратуре, воспитательница ударила ребенка рукой по лицу во время прогулки. Отмечается, что женщина уже отстранена от исполнения обязанностей.

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В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей
04 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/Azaliya

В Новгородской области неизвестный стрелок тяжело ранил трех лошадей из частной конюшни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — заявили в ведомстве.
Сообщение об инциденте появилось также в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница деревни Ушерско Новгородского района сообщила, что в апреле неизвестный стрелок совершил несколько выстрелов из ружья по ее лошадям, ранив двух кобыл.

В мае он продолжил нападение, выстрелив в морду пони. Животные получили пулевые ранения в области головы и шеи и находятся в тяжелом состоянии.

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В Монино появилась улица Генерала Ковачевича
04 мая 2024, 12:12

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В посёлке городского типа Монино появилась улица Генерала Ковачевича, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ранее эта улица носила название Нижегородская. Местная жительница обратилась к главе Щёлковского городского округа Андрею Булгакову с просьбой увековечить память об Аркадии Ковачевиче — Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанте авиации, Почетном гражданине Щелковского района.

«Мы уделяем особое внимание сохранению исторической памяти о заслуженных жителях нашего округа. Это наша история, она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мы передаём эти знания из поколения в поколение и таким образом формируем национальное самосознание и гордость за свою страну у подрастающего поколения», — заявил Булгаков.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В торжественной церемонии переименования улицы приняли участие сын и племянники Ковачевича, его друзья, представители органов власти, военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Также состоялось возложение цветов к могиле А. Ф. Ковачевича на Монинском гарнизонном кладбище.

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В Дмитровском г.о. завершили I этап благоустройства Советской площади
04 мая 2024, 11:57

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дмитровском городском округе завершили I этап благоустройства Советской площади, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Заменили здесь асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг», — заявил пообщавшийся с местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По его словам, ко II этапу благоустройства площади приступят в 2025 году.

В этом году в Дмитровском городском округе также планируют привести в порядок Сквер генерала Кузнецова в городе Яхрома. Этот проект стал победителем III Всероссийского голосования за территории благоустройства, за него отдали свои голоса 11 тысяч человек. Там установят новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута. В сквере также планируют обустроить площадь со стелой, зоны отдыха, провести озеленение и установить системы освещения и видеонаблюдения.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Также в 2024-2025 годах обустроят Некрасовский сквер. Там появятся новые пешеходные и велодорожки, которые зимой превратятся в лыжную трассу. В сквере ​планируют организовать мангальную зону, детскую площадку и построить небольшой скейт-парк.

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#московская область
#дмитровский городской округ
#андрей воробьёв
#благоустройство
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Врачи оставили Куклачева в больнице до конца майских праздников
04 мая 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в больнице до конца майских праздников.
Об этом 4 мая заявила представитель артиста Ольга Кардокене в интервью РИА Новости.

«Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький... Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает. Он просился, конечно, вчера выписываться, еле уговорили», — сказала Ольга.
Она также уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист поедет позже, «не сразу после выписки».

По словам представительницы Куклачева, родные посетят его в больнице во время праздника Пасхи.

На концерте «Самый добрый клоун», который проходил 12 апреля в «Вегас сити холле» в честь юбилея артиста, Куклачеву стало плохо, его увезли на скорой с жалобами на сердце. Предварительно сообщалось, что врачи планируют выписку из больницы к Пасхе, 5 мая.

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#новости
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Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли к его жене в 2023 году
04 мая 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Rawf8

Два автомобиля заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о коррупции, стали собственностью его жены в 2023 году. Речь идёт о машинах Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V.
По данным интернет-ресурсов, американский внедорожник Chevrolet Suburban, способный разгоняться до 237 километров в час, стоит 4,5 миллиона рублей. Цена автомобиля Mercedes указанного класса 2023 года выпуска составляет 15 миллионов рублей, но принадлежавшая Иванову машина старше. Оба автомобиля были указаны в налоговой декларации замминистра за 2019 год. Но в феврале 2023 года машины сменили владельца. Ими стала Светлана Иванова, причём на тот момент супруги были уже в разводе. Ранее стало известно, что экс-чиновник военного ведомства переоформил мотоцикл MV Agusta на отца.

Тимур Иванов был задержан правоохранителями 23 апреля на своём рабочем месте. Следователи считают, что замминистра обороны вступил в преступный сговор в составе организованной группы и получал материальную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

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