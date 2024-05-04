На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Выставку-форум «Россия» посетил 12-миллионный человек. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, сообщили в пресс-службе выставки.
Директор мероприятия Наталья Виртуозова выразила благодарность Тульской области за предоставленный подарок и сообщила, что всей семье Юшковой предстоит двухдневное путешествие по региону.
Ксения получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область», включающее экскурсии по знаковым местам региона.
В комментарии пресс-службе Юшкова выразила сильные эмоции от сюрприза, отметив, что о таком даже не мечтали. В рамках поездки семья посетит Тульский кремль, Казанскую набережную и Музейный квартал, а также Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава».
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Ксения получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область», включающее экскурсии по знаковым местам региона.
В комментарии пресс-службе Юшкова выразила сильные эмоции от сюрприза, отметив, что о таком даже не мечтали. В рамках поездки семья посетит Тульский кремль, Казанскую набережную и Музейный квартал, а также Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава».
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Артем Кузьмин