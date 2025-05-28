Виталий Бородин заявил, что в России «плотно возьмутся» за иноагентов после СВО

28 мая 2025, 21:53

Виталий Бородин (фото: Telegram @vnborodinpolitik)

После окончания СВО российские власти «плотно» займутся покинувшими страну артистами, особенно иностранными агентами. Об этом заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, слова которого приводит «Абзац».







«Сейчас органам власти некогда заниматься иноагентами и другими предателями, но после окончания спецоперации за них плотно возьмутся», – подчеркнул Бородин.