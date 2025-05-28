Виталий Бородин заявил, что в России «плотно возьмутся» за иноагентов после СВО
После окончания СВО российские власти «плотно» займутся покинувшими страну артистами, особенно иностранными агентами. Об этом заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, слова которого приводит «Абзац».
«Сейчас органам власти некогда заниматься иноагентами и другими предателями, но после окончания спецоперации за них плотно возьмутся», – подчеркнул Бородин.Также общественник пояснил, почему актёр Данила Козловский так уверен в своём возвращении в российский шоу-бизнес. По словам Бородина, он «вращается в либеральной тусовке».
Собеседник издания отметил, что ещё три года назад Козловский был топовым артистом в России, однако теперь ему не вернуться к былой славе. В этом, добавил Бородин, заслуга общественных организаций и граждан России.