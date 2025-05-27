Была одета хуже, чем участники «голой» вечеринки: Бородин предложил проверить Глюкозу после видео из клуба

27 мая 2025, 20:01

Виталий Бородин обратится в прокуратуру после видео с певицей Глюкозой из клуба

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение певицы Глюкозы. Об этом информирует NEWS.ru.





Речь идет о кадрах из ночного клуба Петербурга, в котором проходило выступление звезды.





«Мы обратимся в прокуратуру, чтобы сделали экспертизу по этому видео и привлекли ее к ответственности за развратные действия при несовершеннолетних», — цитирует NEWS.ru слова главы ФПБК.