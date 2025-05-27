Была одета хуже, чем участники «голой» вечеринки: Бородин предложил проверить Глюкозу после видео из клуба
Виталий Бородин обратится в прокуратуру после видео с певицей Глюкозой из клуба
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение певицы Глюкозы. Об этом информирует NEWS.ru.
Речь идет о кадрах из ночного клуба Петербурга, в котором проходило выступление звезды.
«Мы обратимся в прокуратуру, чтобы сделали экспертизу по этому видео и привлекли ее к ответственности за развратные действия при несовершеннолетних», — цитирует NEWS.ru слова главы ФПБК.
Бородин добавил, что на концерте в клубе исполнительница была одета хуже участников «голой» вечеринки.
Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева хочет помириться с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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