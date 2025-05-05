Виталий Бородин намерен разоблачить Данилу Козловского

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Виталий Бородин намерен раскрыть позицию вернувшегося в Россию Данилы Козловского. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) заявил, что имеет доказательства негативного отношения актера в отношении официальной политики страны.
По словам политического деятеля, Козловский перед возвращением в Россию удалил из своих аккаунтах в социальных сетях противоречивые посты.
3 мая актеру исполнилось 40 лет. Свой день рождения Даниил отметил выступлением на сцене Театра эстрады в Москве.
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«Данила Козловский почистил свой Instagram, вы больше не найдете в Интернете его цитаты, посты, высказывания, даже было обращение у президенту. Но у нас все это есть, так как мы, когда готовились к суду, мы, конечно, все это сохранили», - поведал Бородин своем Telegram-канале.Глава ФПБК пообещал начать публикацию удаленных постов Козловского.
3 мая актеру исполнилось 40 лет. Свой день рождения Даниил отметил выступлением на сцене Театра эстрады в Москве.
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Манцаев Рамиль