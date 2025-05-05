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Виталий Бородин намерен разоблачить Данилу Козловского

Виталий Бородин хочет доказать настоящую гражданскую позицию Данила Козловского
Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Виталий Бородин намерен раскрыть позицию вернувшегося в Россию Данилы Козловского. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) заявил, что имеет доказательства негативного отношения актера в отношении официальной политики страны.
По словам политического деятеля, Козловский перед возвращением в Россию удалил из своих аккаунтах в социальных сетях противоречивые посты.

«Данила Козловский почистил свой Instagram, вы больше не найдете в Интернете его цитаты, посты, высказывания, даже было обращение у президенту. Но у нас все это есть, так как мы, когда готовились к суду, мы, конечно, все это сохранили», - поведал Бородин своем Telegram-канале.
Глава ФПБК пообещал начать публикацию удаленных постов Козловского.

3 мая актеру исполнилось 40 лет. Свой день рождения Даниил отметил выступлением на сцене Театра эстрады в Москве.

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#актёр
#россия
#страны
Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей
05 мая 2025, 14:03

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Отмечается, что долг 65-летней звезды «Жестокого романса», по последним данным, составил чуть более одного миллиона рублей.

У Гузеевой имеется ИП, специализирующееся на творческих видах деятельности.

Напомним, что в 2023 году телезвезда уже попадала в поле зрения налоговиков. Тогда были остановлены операции по двум её банковским счетам.

Ранее на программе «Давай поженимся!» произошёл конфликт – Лариса Гузеева раскритиковала внешний вид своей соведущей Розы Сябитовой.

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*запрещён в РФ
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Молодая жена Петросяна высказалась о миллионных долгах мужа перед налоговой
Брухунова опровергла миллионную задолженность Петросяна перед ФНС
05 мая 2025, 13:55

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова прокомментировала информацию о миллионом долге Евгения Петросяна перед ФНС.
Ранее сообщалось, что Брухуновой выставили внушительный счёт за ЖКУ в размере 125,7 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что и её супруг задолжал перед налоговой 1 221 987 рублей. В ближайшее время, если долг не будет погашен, судебные приставы могут открыть против него исполнительное производство.

Брухунова опровергла наличие долгов у супруга перед ФНС.

«Это все фейк», – заявила она в беседе с ТАСС.
При этом собственную задолженность молодая жена юмориста не прокомментировала.

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*запрещён в РФ
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Тайный роман с наркоманом и два аборта: как у секс-символа 90-х Ирины Салтыковой нашли рак после развода с абьюзером
05 мая 2025, 13:47

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Многие знают Ирину Салтыкову по хиту «Серые глаза», кто-то видел ее в легендарной картине Балабанова «Брат 2». 5 мая секс-символу 90-х исполняется 58 лет. О побоях мужа, несостоявшемся бизнесе и тайных романах с политиком и наркоманом — в материале «Радио 1».

Биография Ирины Салтыковой

Ирина Салтыкова (Сапронова) появилась на свет в 1966 году в Тульской области. Ее папа трудился машинистом на железной дороге, а мама подрабатывала воспитательницей в детском саду. В семье воспитывался еще один ребенок — Владислав — сын матери от первого брака. В детстве Салтыкова активно занималась спортом. К 12 годам она считалась кандидатом в мастера спорта, но в итоге забросила занятия. Потом девочка начала заниматься волейболом.

«Очень рано моего папу парализовало, он стал инвалидом второй группы, то есть лишился работы, была только пенсия. Жить стало сложнее. Я окончила строительный техникум, потом институт. По специальности работать не пошла, устроилась секретарем-машинисткой. Хотя я вообще математик, мне точные науки легко давались», — откровенничала Ирина.

Группа «Мираж» и недолгий бизнес

Изначально Салтыкова не планировала становиться певицей. Однако знакомство с ее будущим мужем Виктором в 1986 году изменило все. Тогда он уже был звездой, выступал с коллективом «Форум», а потом стал петь сольно. Влюбленные сыграли свадьбу в 1987-м, через год Ирину взяли в группу «Мираж», которая искала замену Наталье Ветлицкой.

«С Ирой мы познакомились на дискотеке в клубе. Витя Салтыков, которого знала вся страна, представил её как свою жену. Худенькая, симпатичная, эффектная. Как раз такую девушку мы искали», — рассказывал гитарист и автор песен «Миража» Алексей Горбашов.

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)


Певица выступала лишь полгода. Тогда она уже воспитывала дочь Алису, и в какой-то момент малышка сильно заболела, поэтому артистка решила оставить группу. Потом настали трудные 90-е — несмотря на замужество с Салтыковым, средств не хватало, и Ирина пошла в бизнес. В 1993 году она стала совладелицей торговых павильонов на Кутузовском проспекте в Москве.

Певица занималась бизнесом целый год и все шло хорошо. Но проблемы с мужем Виктором сильно отразились на ее благосостоянии. Пара начала ссориться, они обвиняли друг друга в изменах и в результате решили развестись.

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«Когда я выгнала Салтыкова из дома (случилось это 15 октября 1994 года), он на следующий день (16 октября), чтобы насолить мне, сказал танцорам: «Забирайте из палаток всё, что можете унести». И даже машину свою дал. Не весь товар, конечно, но кое-что они забрали: алкоголь в основном. Я подъезжаю вечером на Кутузовский, смотрю — машина его стоит у палаток. Спрашиваю у ребят: «Что происходит?». Они мне отвечают: «А мы больше здесь не работаем». В этот же день я поняла, что, если оставлю на ночь торговые точки без присмотра, остатки товара разворуют. Поэтому в тот же вечер продала все за три копейки. Вот так и закончился у меня этот бизнес. И слава Богу! Правда, я осталась без денег, без работы и без мужа», — делилась певица.

Сольная карьера Ирины Салтыковой

Так как Ирина осталась одна на руках с малышом, ей пришлось выживать и искать возможность себя обеспечивать. Тогда Салтыкова решила вернуться на сцену. 1 февраля 1995 года девушка записала песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова и слова Аркадия Славоросова. Композиция принесла ей колоссальный успех. Затем Ирина выпустила альбом «Серые глаза» и клип. Уже через год она стала обладательницей «Золотого граммофона».

Ирина Салтыкова (Фото: кадр из клипа «Серые глаза»)


Второй альбом вышел в 1996-м и назывался уже «Голубые глазки». Им снова занимался Олег Молчанов. В 98-м году публика услышала альбом «Алиса», который Ирина посвятила дочке. В ее копилке также было еще три альбома, но они уже не имели такого большого успеха. Музыкальные критики оценили ее дуэт с Михаилом Гребенщиковым «Хочу куда-нибудь свалить» в 2021-м.

Долгое время о Салтыковой ничего не было слышно, а в 2022-м она появилась в третьем сезоне проекта «Суперстар!». В настоящее время Ирина в основном выступает на корпоративах. Судачат, что ее 40-минутный сет стоит порядка 2 млн рублей.

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Съемки в кино

Ирина Салтыкова снялась в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Артистка играет саму себя, по сюжету, у нее начались отношения с Данилой Багровым. К слову, в 2001-м Салтыкова снова появилась в кино — режиссер Илья Коробейников пригласил ее сняться в музыкальном фильме «Крылья». Однако проект вышел тихо.

На протяжении последних десяти лет артистка регулярно участвовала в концерте «Брат-2», на котором выступали музыканты, записавшие саундтрек к картине.

Ирина Салтыкова на съемках фильма «Брат 2»(Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Личная жизнь Ирины Салтыковой

Певице приписывали романы со многими мужчинами. Сама же Салтыкова уточняла, что серьезных было лишь два, не считая брака. Официальным супругом Ирины был Виктор Салтыков. Популярный музыкант взял юную и еще несостоявшуюся девушку в жены, после чего она стала частью «Миража». Артистка признавалась, что возлюбленный не только по-хамски вел себя с ней и изменял, но и мог поднять на нее руку.

«Тут у меня появился ухажер. И Виктор догадался: как-то заглянул домой, а у меня появились часы и новая скатерть, хотя денег не было. Салтыков забрал три телевизора, видеомагнитофон, и все это украли. Он мне позвонил и сообщил об этом в 12 ночи, и я пообещала приехать. Жених мой Вова сказал, что я с ума сошла, но это все-таки мой муж. Мы вместе с Виктором вызвали полицию, так и помирились. То есть не жили вместе три месяца», — отмечала Ирина.

Виктор Салтыков (Фото: Инстаграм* @victor_saltykov)


У супругов появилась дочь Алиса. Со слов Ирины, она могла бы родить еще двух детей, но ее заставили сделать аборты. После развода в 1994-м Виктор рассказывал, что не общался с Алисой. У него появилась другая семья и родилась дочь, а наследница от первого союза осталась с мамой.

«Это было нереально тяжело. У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной удар. Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала. Но сказала, что больше ему не позвоню, и сдержала слово. А когда его «мадемуазель» была беременна, он обмолвился, что может быть ещё вернется, когда та родит», — делилась воспоминаниями певица.
Ирина рассказывала о двух возлюбленных, с которыми долгое время находилась в отношениях. Говорили, что один из них — женатый политик. Несмотря на продолжительный роман, он не планировал оставлять семью. Второй был наркоманом и представителем криминального мира. В результате они расстались.

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)


«Мы были вместе шесть лет, два из которых он употреблял наркотики. Причем я даже не знала об этом! Видела какое-то очень странное поведение: реакция на все обыденные вещи была абсолютно другой. Мне очень неприятно вспоминать этого человека, ту историю и время, — подчеркнула артистка.
Ходили слухи и про роман с хоккеистом Павлом Буре, но Ирина их не комментировала. Она делилась, что постоянно получает знаки внимания от разных ухажеров, в том числе и значительно моложе нее. Однако отношения ее не интересуют. Еще Ирина отмечала, что после разрыва с супругом у нее обнаружили рак. Так как врачи выявили его на ранней стадии, то все получилось быстро купировать.

Как живет дочь Ирины Салтыковой

Дочка артистки училась в Лондоне по специальности­ «драматургия»­. До 2017 года она жила в Великобритании.

Дочь Ирины Салтыковой Алиса (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)


В 2018-м Алиса приехала в Россию, где стала развивать музыкальную карьеру. Она выпустила несколько песен. Даже записала кавер на «Серые глаза» своей мамы. В 2022 году Алиса уехала за границу, где продолжила заниматься творчеством.

«Мы здесь попробовали, и ей не понравилось, она сказала, что не хочет петь наш формат, она музыкант, ей это не близко, и уехала обратно. Вы знаете, Алиска живет почти 20 лет за границей, естественно, ей там комфортнее», — объясняла Салтыкова.

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«Обожаю такие дни»: Светлана Бондарчук опубликовала фото в кругу семьи
Светлана Бондарчук показала, как проводит время с семьёй
05 мая 2025, 13:27

Светлана Бондарчук с семьёй (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук опубликовала фотографии в кругу семьи. В майские праздники знаменитости удалось провести время с близкими.
Журналистка в своём Telegram-канале разместила два снимка. На первом она предстала в компании сына Пети, внучек Маргариты и Веры Бондарчук, а также падчерицы Юнны. Последняя девочка является дочерью супруга Бондарчук, Сергея Харченко, от первого брака.

Для прогулки Светлана выбрала образ из голубого свитера и коричневого пальто. Акцентом стала ярко-зелёная сумка.

На втором фото модель позирует со старшим сыном Сергеем и двумя его дочками в домашней обстановке.

Напомним, что сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко, с которым сыграла свадьбу в августе 2020 года. Пара воспитывает сына Петра, который родился в 2023 году.

Также у Бондарчук есть сын Сергей и дочь Варвара от режиссёра Фёдора Бондарчука, в браке с которым Светлана была до 2016 года.

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#семья
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«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа»: Сати Казанова сделала неожиданное признание
Сати Казанова призналась, что 15 лет назад не влюбилась бы в своего мужа
05 мая 2025, 13:11

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова вышла замуж на итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Поговаривают, что в сфере шоу-бизнеса эта новость стала сенсацией, поскольку за певицей ухаживали более влиятельные мужчины, а один из них даже подарил артистке квартиру в Москве.
В интервью Светлане Бондарчук в рамках её YouTube-шоу «Света вокруг света» Казанова призналась, что раньше ей действительно нравились мужчины, совершенно не похожие на её нынешнего избранника. Более того, артистка отметила, что в ту пору даже не взглянула бы на Стефано.

«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила, не распознала бы этих качеств, если бы не прошла через те тумаки и шишки, через которые я прошла. Я очаровывалась мужчинами, их властью, богатством, масштабом личности. Только со Стефано я поняла, что этот масштаб не всегда про внешние подтверждения. Жизнь привела меня к простоте», – поделилась Сати.
Напомним, что осенью прошлого года Казанова и Тиоццо стали родителями. У них родилась дочь, имя и лицо которой они тщательно скрывают. К слову, и беременность Сати не спешила афишировать, пока живот не стал настолько большим, что его невозможно было прятать.

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*запрещён в РФ
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