На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

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Глав ФСБ и Росгвардии Александра Бортникова и Виктора Золотова, а также еще 19 сотрудников российских спецслужб заочно обвинили «в организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины, разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годы». Об этом сообщили в украинском Госбюро расследований.
В украинском ведомстве отметили, что якобы собрали доказательства подрывной деятельности российских спецслужб и лично Бортникова против Украины. Уточняется, что деятельность генералов РФ «способствовала сохранению режима Януковича».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. В СБУ пояснили, что украинские предприятия, которыми владеет Дерипаска, поставляли России сырье для металлургической промышленности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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