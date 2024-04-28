Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова

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Друг замминистра обороны Сергей Бородин, которого арестовали вместе с Тимуром Ивановым, оказался ещё и соседом по усадьбе. Стоимость его земель составляет всего 130 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в коттеджном посёлке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021 году.
Ранее Mash писал о том, что именно Сергей со своей компанией «Волжский берег» занимался приобретением земель и строительством родового особняка для четы Ивановых.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Ранее Mash писал о том, что именно Сергей со своей компанией «Волжский берег» занимался приобретением земель и строительством родового особняка для четы Ивановых.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Екатерина Коршунова