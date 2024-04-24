Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова
Директор одной из фирм Бородина Василий Ворожбит заявил, что замминистра обороны Тимур Иванов и проходящий по его делу Сергей Бородин недавно вместе ездили на рыбалку. Об этом сообщает RT.
«Конечно, для меня их [Бородина и Иванова] задержание — неожиданность. Года два назад мне предложили мне работу — директором агрокомплекса «Русское село» [в Москве]. Бородин там учредитель. Работаю у него второй год, до этого мы были просто в дружеских отношениях», — цитирует Ворожбита RT.Отмечается, что последний раз собеседник RT видел Бородина неделю назад, после чего тот не выходил на связь.
Ранее сообщалось, что по уголовному делу в отношении арестованного замминистра обороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Стало известно, кого арестовали вместе с замминистра обороны РФ
Екатерина Коршунова