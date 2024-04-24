Радио1
Главная / Новости / Общество/ Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным

Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным

24 апреля 2024, 18:40
Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Директор одной из фирм Бородина Василий Ворожбит заявил, что замминистра обороны Тимур Иванов и проходящий по его делу Сергей Бородин недавно вместе ездили на рыбалку. Об этом сообщает RT.
«Конечно, для меня их [Бородина и Иванова] задержание — неожиданность. Года два назад мне предложили мне работу — директором агрокомплекса «Русское село» [в Москве]. Бородин там учредитель. Работаю у него второй год, до этого мы были просто в дружеских отношениях», — цитирует Ворожбита RT.
Отмечается, что последний раз собеседник RT видел Бородина неделю назад, после чего тот не выходил на связь.



Ранее сообщалось, что по уголовному делу в отношении арестованного замминистра обороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

Читайте также:

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Стало известно, кого арестовали вместе с замминистра обороны РФ
#суд
#следственный комитет
#задержание
#уголовное ук
#рф
#минобороны рф
В Подмосковье подготовили девять уникальных площадок для «Диктанта Победы»
24 апреля 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Московской области подготовили площадки для написания «Диктанта Победы», в том числе девять уникальных, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Патриотическая акция пройдёт 26 апреля.
Тест можно написать онлайн на сайте. Также проверить знания о Великой Отечественной войне можно будет более чем на 27 тысячах офлайн-площадках по всему миру. Некоторые будут находиться в необычных местах.
«Подмосковное отделение «Единой России» подготовило девять уникальных площадок. В этом году в их число вернётся Перемиловская высота. Также диктант будут писать в Музее памяти Зои Космодемьянской, в Партизанской деревне парка «Патриот», в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», Военно-Техническом музее в Черноголовке, Музее «Бородино», – рассказал Брынцалов.
Помимо этого, уникальными площадками в этом году станут Российский университет кооперации, региональное отделение Росгвардии и аэропорт Шереметьево.

Ранее зампред Мособлдумы Олег Рожнов рассказал «Радио 1», что в этом году «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.

Читайте также:

Депутат Рожнов рассказал, как в этом году в Подмосковье пройдёт «Диктант Победы»

«Единая Россия» 26 апреля в шестой раз проведет международный «Диктант Победы»

Акция «Тотальный диктант-2024» пройдёт в Центральном федеральном округе
#диктант
#диктант победы
#мособлдума
#великая отечественная война
#игорь брынцалов
#единая россия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День рождения Петербурга отметят стилизованным забегом Петров Первых
24 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Приморском парке Победы 26 мая пройдёт благотворительный забег «Бегом с Дневником».
Об этом пишет издание «Петербургский дневник».

Отмечается, что участие в нем бесплатное. Надо только зарегистрироваться. Костюмы выдадут на мероприятии. Однако свои атрибуты приветствуются: треуголки, сюртуки, трости, жабо, камзолы.

Ранее сообщалось, что ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской Фольклориаде. Он будет проходить в Казани с 19 по 23 июня 2024 года. В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск. Мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В музее «Новый Иерусалим» открылся новый проект советского модернизма

В Кашире подвели итоги третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои»

Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-конкурсе «Наша Победа»
#забег
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные коммунальщики перейдут в майские праздники на усиленный режим работы
24 апреля 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В предстоящие выходные дни и майские праздники работа коммунальных служб продолжится в штатном режиме. Кроме того, будут ведены дополнительные меры, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В майские праздники 10 филиалов коммунальных служб Подмосковья переходят на режим повышенной готовности, чтобы обеспечить население услугами водоснабжения и водоотведения в шести городских округах Восточного Подмосковья: Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Шатуре, Лосино-Петровском, Электростали и Богородском», – говорится в сообщении.
Для предупреждения технологических сбоев и своевременной ликвидации их последствий на праздники организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала.

В министерстве отметили, что в выходные дни подмосковные коммунальщики будут патрулировать места особой опасности, в том числе объекты возможного подтопления и аварийные участки сетей.

Читайте также:

График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники

Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники

В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
#минжкх мо
#майские праздники
#работа
#коммунальные службы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире проводят установку новых автобусных остановок
24 апреля 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире продолжается обновление и установка новых остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Новые остановочные комплексы уже установены в деревнях Елькино, Каменка, Токарево, Бурцево, Батькополье и Домнинки городского округа Кашира.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными. Также он обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты, по словам губернатора, очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что остановки выполнены из темного закалённого стекла и металлических профилей.

Читайте также:

В Кашире свыше 500 жителей обеспечили надежным электроснабжением

На территории Каширской больницы провели весенний субботник

Глава Каширы Шувалов провёл приём жителей городского округа
#андрей воробьёв
#остановки
#субботник
#кашира
#подмосковье
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки
24 апреля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ремонт игровых элементов, а также покрытия и ограждений проводят на детских площадках в городском округе Кашира, о сроках проведения работ жителей оповещают специальные стикеры, которые наклеивают на сломанный инвентарь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сотрудники окружного МБУ «Благоустройство» проводят ежедневный мониторинг состояния детских площадок. Главная задача этих проверок — выявить нарушения, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни детей. При обнаружении нарушений работники «Благоустройства» проводят текущий ремонт, а если восстановление невозможно, заменяют повреждённый элемент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в Кашире ремонтные работы провели во дворах у дома №19 по Центральной улице, у домов №№2 и 4 по улице Металлистов и у домов №№21 и 23 по Советскому проспекту.

Читайте также:

В Подмосковье провели ремонт межпанельных швов в более 600 многоквартирных домах

В Ногинске объявили конкурс на ремонт котельной

В Подольске начался ремонт моста через реку Пахру
#кашира
#детские площадки
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье участникам СВО и их семьям предоставят бесплатное сопровождение в суде
24 апреля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области продолжают совершенствовать систему оказания бесплатной юридической помощи. Право на бесплатное представление их интересов в суде планируют предоставить участникам СВО и их семьям. Соответствующий законопроект подготовлен, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В четверг на заседании планируем предоставить воинам и их семьям право на бесплатное представление их интересов в суде. Бесплатная юрпомощь – одна из самых востребованных мер поддержки в регионе. Она предоставляется Государственным юридическим бюро Московской области. Наши герои и их родные регулярно обращаются за консультациями к юристам. Часто им требуется помощь при подготовке документов для оформления полагающихся мер поддержки», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он пояснил, что депутаты находятся на постоянной связи с семьями бойцов, через них узнают, как работают действующие меры поддержки и чему нужно уделить особое внимание. Как выяснилось, некоторые ситуации, связанные с оформлением льгот, требуют обращения суд, а это всегда дополнительная материальная нагрузка.

Поэтому важно, чтобы интересы участников спецоперации и их семей в суде могли защищать представители Госюрбюро и адвокаты-участники системы бесплатной юридической помощи, заключил Брынцалов.

Читайте также:

Мособлдума согласовала новые назначения Нагорной и Бронштейна

Мособлдума законодательно ввела квоты для приёма на работу участников СВО

Мособлдума распространила льготы по соцгазификации на участников СВО
#мособлдума
#игорь брынцалов
#законопроект
#суд
#адвокат
#социальная поддержка
#сво
#спецоперация
#военные
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступине снесли аварийный многоквартирный жилой дом
24 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Жилево городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектры.
«Кирпичный дом на 12 квартир общей площадью свыше 500 квадратным метров был построен в 1963 году, он располагался по адресу: р.п. Жилево, Железнодорожная улица, 9а. Обследование выявило моральный и физический износ здания, в связи с этим постройку признали аварийной. После того, как жильцов из дома расселили, было принято решение демонтировать здание», — говорится в сообщении.
Аварийный дом снесли в первом квартале текущего года. В настоящее время территория очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, пока не принято.

Читайте также:

В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка

В округе Воскресенск снесли полуразрушенное здание заправки газовых баллонов

В Мытищах снесли два недостроенных жилых дома
#ступино
#снос
#аварийное здание
#дом
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские школьники отметили День Земли
24 апреля 2024, 16:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширской коррекционной общеобразовательной школе-интернате 22 апреля отметили Международный день Земли и провели акцию «Дерево Добра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для учащихся была организована экологическая беседа «День Земли». Активисты «Движения первых», Юнармии и отряда «Эковзгляд» приняли участие в активности «Экокалендарь». Дети разработали макет рисунка и нарисовали на асфальте земной шар», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, активисты привлекли внимание к проблемам экологии и охраны природы друзей, родителей, педагогов и сотрудников школы-интерната. Их девиз «Земля – наш общий дом».

Читайте также:

В Кашире свыше 500 жителей обеспечили надёжным электроснабжением

а территории Каширской больницы провели весенний субботник

Библиотеки Каширы провели мастер-классы, выставки и квесты в рамках акции «Библионочь»
#кашира
#акция
#школа
#дети
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье к новому отопительному сезону модернизируют систему теплоснабжения
24 апреля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллионов жителей Подмосковья.
В общей сложности на территории региона будет отремонтировано и реконструировано 36 котельных.

«Программа, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на 2 блока. Общий объем краткосрочной программы - 36 котельных, из которых 5 новых, на 31 произведем ремонт и реконструкцию, а также 189 км теплосетей. Кроме того, предварительно планируем включить в программу еще 310 км теплосетей. Конечный срок выполнения всех мероприятий в этом году – 15 октября. Второй блок – долгосрочный. Программа включает в себя 706 мероприятий до 2029 года. Из них 469 – по результатам штабов. 201 начинает реализовываться уже в этом году. Это 108 новых котельных, почти 300 км сетей», — поделился министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Стоит отметить, что в регионе первые работы начнутся уже в мае-июне — теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, после который будет виден объём участков первой очереди.

Кроме этого, с пятницы 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон исходя из среднесуточной температуры, но если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на 4 дня.

Читайте также:

В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей

В Подмосковье отремонтировали 16 трансформаторных подстанций

Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ
#подмосковье
#евгений хромушин
#ремонт
#отопительный сезон
#программа
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф