VK модернизировала CDN-сеть для ускорения загрузки видео

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VK в полтора раза расширила сеть доставки контента (CDN, Content Delivery Network). Благодаря этому скорость загрузки видео на этой платформе увеличилась на 20-30%.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе VK, более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь есть во всех федеральных округах России. Также они охватывают и страны СНГ. Доступ к контенту обеспечивается пользователям из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения.
В компании подчеркнули, что расширение сети доставки контента приобрело особую актуальность в условиях увеличения количества пользователей, авторов, а также в связи с возросшим трафиком «VK видео». Отмечается, что с начала текущего года общий видео-трафик увеличился почти на 30%.
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Александр Бойцов