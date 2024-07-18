Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube

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Блокировки YouTube в России не ожидается, заявил сенатор, глава комитета по информационной политике Алексей Пушков. Его слова передает РИА Новости.
«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал собеседник агентства.
Ранее эксперт Дмитрий Завалишин предполагал, что возможная блокировка видеохостинга не затронет другие гугл-сервисы, поскольку они являются отдельными системами, работающими самостоятельно.
Кроме того, бренд-стратег Александр Дяченко отмечал, что из-за проблем с функционированием YouTube альтернативой может стать сервис VK Видео.
Проблемы с работой заграничных платформ в России начались на фоне спецоперации на Украине. К слову, сами блогеры иногда рекламируют схожие с YouTube ресурсы.
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