В Москве 13-14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest

Фото: istock/artiemedvedev
VK Fest 2024 — грандиозное событие, которое состоится в Москве этим летом с 13 по 14 июля.
Ежегодный VK Fest продолжает набирать обороты, а в «Лужниках» состоится его грандиозное завершение. В фестивале примут участие более 100 влиятельных людей. Гостей ждут выступления любимых музыкантов, блогеров и комиков.
Можно будет взять автографы у звёзд и поучаствовать вместе с ними в спортивных челленджах. Настоящие фанаты получат уникальный шанс разделить сцену со своими кумирами.
На VK Fest в Москве выступят Баста, NILETTO, Тимати, Мари Краймбрери, OG Buda + MAYOT, МОТ, Ева Польна, Элджей, CREAM SODA, «Три дня дождя» и многие другие.
На протяжении всего мероприятия будет работать Школа инфлюенсеров. Здесь каждый сможет на практике освоить основы создания контента под руководством звёздных авторитетов, которые поделятся секретами успешного создания увлекательных и запоминающихся материалов. Как и в прошлом году, для участников организуют лектории, творческие мастерские, фуд-корты и фотозоны.
Стоит отметить, что в Москве будет вестись трансляция VK Fest с синхронным переводом на русский жестовый язык.
Ежегодно мероприятие привлекает огромное количество людей. В 2023 году фестиваль посетили более 200 тысяч человек.
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Можно будет взять автографы у звёзд и поучаствовать вместе с ними в спортивных челленджах. Настоящие фанаты получат уникальный шанс разделить сцену со своими кумирами.
На VK Fest в Москве выступят Баста, NILETTO, Тимати, Мари Краймбрери, OG Buda + MAYOT, МОТ, Ева Польна, Элджей, CREAM SODA, «Три дня дождя» и многие другие.
На протяжении всего мероприятия будет работать Школа инфлюенсеров. Здесь каждый сможет на практике освоить основы создания контента под руководством звёздных авторитетов, которые поделятся секретами успешного создания увлекательных и запоминающихся материалов. Как и в прошлом году, для участников организуют лектории, творческие мастерские, фуд-корты и фотозоны.
Стоит отметить, что в Москве будет вестись трансляция VK Fest с синхронным переводом на русский жестовый язык.
Ежегодно мероприятие привлекает огромное количество людей. В 2023 году фестиваль посетили более 200 тысяч человек.
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Мира Полтева