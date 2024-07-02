Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Москве 13-14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest

В Москве 13-14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest

02 июля 2024, 11:56
Фото: istock/artiemedvedev

Фото: istock/artiemedvedev

VK Fest 2024 — грандиозное событие, которое состоится в Москве этим летом с 13 по 14 июля.
Ежегодный VK Fest продолжает набирать обороты, а в «Лужниках» состоится его грандиозное завершение. В фестивале примут участие более 100 влиятельных людей. Гостей ждут выступления любимых музыкантов, блогеров и комиков.

Можно будет взять автографы у звёзд и поучаствовать вместе с ними в спортивных челленджах. Настоящие фанаты получат уникальный шанс разделить сцену со своими кумирами.



На VK Fest в Москве выступят Баста, NILETTO, Тимати, Мари Краймбрери, OG Buda + MAYOT, МОТ, Ева Польна, Элджей, CREAM SODA, «Три дня дождя» и многие другие.

На протяжении всего мероприятия будет работать Школа инфлюенсеров. Здесь каждый сможет на практике освоить основы создания контента под руководством звёздных авторитетов, которые поделятся секретами успешного создания увлекательных и запоминающихся материалов. Как и в прошлом году, для участников организуют лектории, творческие мастерские, фуд-корты и фотозоны.

Стоит отметить, что в Москве будет вестись трансляция VK Fest с синхронным переводом на русский жестовый язык.

Ежегодно мероприятие привлекает огромное количество людей. В 2023 году фестиваль посетили более 200 тысяч человек.

Читайте также:

«Слово пацана», Мэрилин Монро и Киркоров в костюме тигра: Как прошла кинопремия «Ника»

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фотоконкурсе «Лето – это Хит!»
#vk
#фестиваль
#москва
#лето
#музыка
Умер актер из «Убойной силы» и «Тайн следствия» народный артист Владимир Матвеев
02 июля 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета, где служил исполнитель роли в «Тайнах следствия».
«Владимир Михайлович скончался сегодня», — прокомментировали там.

Владимир Матвеев родился в 1952 году в Сладково Тюменской области. Закончил ЛГИТМиК (сегодня российский Государственный институт сценических искусств) в 1974 году, учился на курсе Игоря Владимирова.

В период с 1986 по 1989 годы играл на сцене «Молодого театра» Ленконцерта. Потом вернулся в родной театр Ленсовета. Участвовал в театральных постановках «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» и других.

Также известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и других кинолентах.

Получил премию «Золотой софит» в 2001 году.

Читайте также:

С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,3 тыс. машин

В Москве 13-14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest

В Санкт-Петербурге во время штормового ветра погибли два человека
#россия
#театр
#кино
#смерть
#актеры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Оптиной пустыни проведут Дни Достоевского
02 июля 2024, 11:57

Фото: пресс-служба проекта

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2024» проведут с 12 по 14 июля в Калужской области, гостей ждёт насыщенная интеллектуальная и культурная программа, кроме того, в рамках проекта впервые будет работать международный студенческий лагерь, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» запланированы дискуссии на темы сохранения культуры и традиций, а также театральные постановки, концерты, тематические кинопоказы и выступления чтецов», — говорится в сообщении.
В числе выступающих на сцену поднимутся Дмитрий Певцов и Родион Газманов, Валерия Ланская, Альбина Шагимуратова и Татьяна Куртукова. Своё искусство гостям проекта продемонстрирует и хореографический ансамбль «Берёзка».

Участниками международного студенческого лагеря проекта станут молодые люди из 12 стран, включая Грецию, Перу, Китай, Сербию и Гвинею.

Читайте также:

«Слово пацана», Мэрилин Монро и Киркоров в костюме тигра: Как прошла кинопремия «Ника»

В Павловском Посаде выбрали лучшие картины фестиваля «Стоп-кадр»

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек
#проект
#культура
#калужская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Слово пацана», Мэрилин Монро и Киркоров в костюме тигра: Как прошла кинопремия «Ника»
Сериал «Слово пацана» получил спецприз кинопремии «Ника»
02 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/undefined undefined

1 июля в московском театре «Маска» состоялась национальная кинопремия «Ника». Мероприятие прошло впервые за минувшие два года и собрало на красной дорожке много ярких гостей и знаменитостей.
О победителях «Ники» и образах звёзд на красной дорожке расскажет редакция «Радио 1».

Кто и за что получил кинопремию «Ника» в 2024 году


  • Спецприз премии — Жора Крыжовников («Слово пацана: Кровь на асфальте»);
  • Лучший неигровой фильм — Любовь Аркус («Балабанов. Колокольня. Реквием»);
  • Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);
  • Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);
  • Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;
  • Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);
  • Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);
  • Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);
  • Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);
  • Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);
  • Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);
  • Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);
  • Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);
  • Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»).
Также посмертными премиями были удостоены народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и композитор Эдуард Артемьев.

Образы звёзд на красной дорожке «Ники»


В этом году на кинопремии, которую вручали сразу за 2022 и 2023 года, обошлось без громких скандалов. При этом посетившие мероприятие звёзды порадовали своих фанатов яркими и запоминающимися образами.

Так, актриса Юлия Пересильд надела белое платье, подкрутила светлые локоны и накрасила губы красной помадой — получился узнаваемый образ Мэрилин Монро. Не остался без внимания и главная звезда эпатажа — певец Филипп Киркоров. Он появился на кинопремии в бархатном костюме с золотыми элементами и напомнил фанатам тигра.

Впервые за долго время в свет вышли режиссёр Андрей Кончаловский с его супругой Юлией Высоцкой. Известная на всю Россию телеведущая и кулинар выбрала для премии элегантное чёрное платье, подчеркнув идеальную фигуру.

Читайте также:

Народного артиста Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии «Ника»

Михалков: Зрителю нравится – это и есть знак подъёма

РБК: Кинотеатры вернулись к пиратскому показу голливудского кино
#кино
#премия
#награды
#звёзды
#актеры
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде выбрали лучшие картины фестиваля «Стоп-кадр»
02 июля 2024, 10:02

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» провели на территории сквера Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде, в рамках фестиваля состоялся конкурс картин художников-граффистов, о его итогах рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Гран-при жюри отдало картине Ивана Пимкина «Андрей Болонский». Первое место заняла Анастасия Дагаева с картиной «17 Мгновений весны. Скоро Победа!». Второе место присудили Екатерине Моховой, написавшей «Портрет В. В. Тихонова. У войны нет других красок…». А третье место занял Алексей Вахрамеев «Майские звезды», — говорится в сообщении.
Для гостей фестиваля выступали различные музыкальные и танцевальные команды, проводились мастер-классы и беспроигрышная лотерея.

Читайте также:

В Серпухове состоялся фестиваль «Купеческий вкус»

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек

В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников
#фестиваль
#конкурс
#картины
#павловский посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове состоялся фестиваль «Купеческий вкус»
01 июля 2024, 21:51

Фото: iStock/LARISA DUKA

Фестиваль «Купеческий вкус» провели на территории Серпуховского историко-художественного музея. В этом году мероприятие состоялось в шестой раз, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Фестивальная площадка была организована у Каретного сарая. Во время праздника гости могли погрузиться в атмосферу XIX века», — говорится в сообщении.
В программу фестиваля вошли различные игры, головоломки, мастер-классы и дегустация чая с фирменными пирогами. Фестиваль собрал сотни гостей — как жителей округа, так и туристов.

В администрации отметили, что историческое здание Каретного сарая было реконструировано в 2023 году, оно входит в состав Серпуховского историко-художественного музея.

Читайте также:

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек

В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников

В Люберцах прошел фестиваль «Танцуй от души»
#серпухов
#фестиваль
#культура
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек
01 июля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 13 тысяч зрителей посетили мероприятия Х Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который проводился в Клину в июне, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Фестиваль длился десять дней и завершился 30 июня. На фестивальных площадках выступили пианист Денис Мацуев, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк, немецкая оперная певицы Симона Кермес, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и многие другие», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваль Юрий Башмет провёл мастер-класс для одарённых учеников подмосковных школ искусств, кроме того, работала школа молодых журналистов, освещающих события в сфере культуры.

Фестивальная программа завершилась выступлением Пелагеи.

Международный фестиваль Чайковского в Клину проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Читайте также:

В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников

В Люберцах прошел фестиваль «Танцуй от души»

В Подмосковье открылась фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы»
#лето в подмосковье
#фестиваль чайковского
#культура
#клин
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников
01 июля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Бал выпускников организовали в парке «Крестов брод» в городском округе Шатура, для ребят устроили различные развлечения и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На празднике были фокусники, мимы, ходулисты. Шаржисты рисовали портреты на память. Для желающих провели мастер-классы по приготовлению мороженого и росписи картин. А ещё выпускники писали себе письмо в будущее: мечту или цели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школы округа Шатура в этом году закончили более 200 человек. 41 выпускник стал медалистом: свои награды ребята получили из рук главы муниципалитета Алексея Артюхина.

В пресс-службе округа также сообщили, что в числе шатурских выпускников есть стобалльники ЕГЭ, а Виктория Наклескина стала мультистобалльницей: она получила максимальную оценку на ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Читайте также:

Для долголетов из Шатуры провели тренировку по сапбордингу

Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года

В Шатуре прошла массовая утренняя зарядка для участников «Активное долголетие»
#шатура
#выпускники
#выпускной
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канье Уэст появился в VIP-терминале аэропорта Внуково
Shot: Канье Уэст появился в VIP-терминале аэропорта Внуково
01 июля 2024, 04:34

Фото: iStock/skyNext

Канье Уэст появился в столичном аэропорту Внуково, передает Telegram-канал Shot.
Рэпер направился к VIP-терминалу, скрывая лицо. Его сопровождали несколько охранников и Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.

Ожидается, что Уэст покинет Москву в ближайшее время.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденным данным, музыкант приехал на вечеринку по случаю 40-летия Гоши Рубчинского.

Читайте также:

В визите Канье Уэста в Россию увидели вызов истеблишменту США

Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме

Рэпера Канье Уэста заметили в подземном переходе в Москве
#музыка
#музыкант
#внуково
#аэропорт
#россия
#день рождения
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В визите Канье Уэста в Россию увидели вызов истеблишменту США
Политолог Дробницкий: Канье Уэст визитом в Россию бросил вызов истеблишменту США
01 июля 2024, 01:49

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Визит американского рэпера Канье Уэста в Россию был вызван протестом против американского истеблишмента, заявил в интервью газете «Взгляд» американский политолог Дмитрий Дробницкий.
«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, "да пошли вы!"», – подчеркнул он, комментируя визит исполнителя в Москву.

По мнению собеседника издания, рэпер является бунтарем в «пролиберальном чернокожем мейнстриме».

Политолог также обратил внимание на открытую поддержку Канье Уэстом бывшего президента США Дональда Трампа, добавив, что нельзя недооценивать значение музыканта в предвыборных кампаниях политиков.

Канье Уэст приехал в Москву на празднование 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского. Празднование проходило в ресторане «Белуга».

Ранее появилась информация о том, что музыкант может провести концерт в «Лужниках» в свой день рождения 8 июля. Однако позже эта информация была опровергнута.

Читайте также:

Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме

Рэпера Канье Уэста заметили в подземном переходе в Москве

Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
#музыка
#музыкант
#москва
#россия
#день рождения
#дональд трамп
#сша
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф