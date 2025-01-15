Простой салат из консервированной сайры за 5 минут: рецепт «Мимозы»

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Салат «Мимоза» — классика советской кулинарии. О том, как приготовить всеми любимое блюдо, читайте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 270 г консервированной сайры;
- 4 крупных куриных яйца;
- картофель — 2 шт.;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- 10 г укропа;
- 200 г майонеза.
Инструкция
- Картофель и морковь выбирайте среднего размера, отварите их в шкурке и остудите. Также отварите и остудите яйца. Подготовьте подходящую посуду для салата.
- Банку с консервированной сайрой аккуратно откройте и слейте жидкость. В глубокой миске разомните рыбу вилкой. Выложите первым слоем в салатник подготовленную сайру, слегка утрамбовав её.
- Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте, после выложите его на рыбу в салатник и равномерно распределите. Поверх слоя с луком сделайте майонезную сеточку.
- Картофель очистите от кожуры и натрите на средней или крупной тёрке. Поверх лука с майонезом выложите картофель, после снова сделайте майонезную сеточку.
- Отварную морковь очистите от кожуры и натрите на средней или крупной тёрке. Распределите её равномерно в салатнике. Сделайте майонезную сеточку.
- Отварные яйца очистите от скорлупы и разделите на желток и белок. Белок натрите на мелкой тёрке и равномерно распределите поверх моркови. Далее снова следует тонкий слой майонеза.
- Желток натрите на мелкой тёрке и выложите на белок, распределите по всему салатнику.
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С чем употреблятьСалат «Мимоза» — самостоятельное блюдо, не требует дополнительных ингредиентов.
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Как подаютПеред подачей салат должен постоять в холодильнике, чтобы слои пропитались майонезом.
Блюдо можно украсить укропом: зелень мелко нарежьте и распределите её по краям салатника. Одну веточку укропа поместите по середине ёмкости.
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Анастасия Ларина