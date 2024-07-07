Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство

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Компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что 2 июля уведомление поступило в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических компаний. По информации источника, в течение месяца «Торговая галерея» должна обратиться в арбитражный суд.
Примечательно, что соответствующее решение связано с обстоятельствами, которые осложняют хозяйственную деятельность организации. В компании данную ситуацию еще не комментировали.
Напомним, 27 ноября прошлого года в картотеке московского Арбитражного суда появились сведенья о регистрации заявления «СПБ биржи» о банкротстве. Имя заявителя не раскрывалось.
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Примечательно, что соответствующее решение связано с обстоятельствами, которые осложняют хозяйственную деятельность организации. В компании данную ситуацию еще не комментировали.
Напомним, 27 ноября прошлого года в картотеке московского Арбитражного суда появились сведенья о регистрации заявления «СПБ биржи» о банкротстве. Имя заявителя не раскрывалось.
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Екатерина Коршунова