Украину в 2025 году ожидает банкротство, заявил Всемирный банк

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Украина может стать банкротом уже в 2025 году, если западные страны откажутся списывать ее долги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирного банка.
Отмечается, что в проекте о выделении средств четко указано, что финансовое положение Украины катастрофическое.
Однако если западные кредиторы откажутся списать долги Украины, в том числе долги частных компаний и банков, то Украина может обанкротиться в 2025 году.
29 марта Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По словам премьер-министра страны Дениса Шмигала, Япония выделила около 1 млрд долларов США, Великобритания – около 500 млн долларов США. Средства будут направлены на бюджетные расходы на гуманитарные и социальные нужды Украины.
26 марта было объявлено, что Киев получил транш в размере 880 миллионов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ). Средства были выделены в рамках программы расширенного кредитования EFF.
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Однако если западные кредиторы откажутся списать долги Украины, в том числе долги частных компаний и банков, то Украина может обанкротиться в 2025 году.
26 марта было объявлено, что Киев получил транш в размере 880 миллионов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ). Средства были выделены в рамках программы расширенного кредитования EFF.
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Александр Климов