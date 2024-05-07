Владелец «Макфы» намерен выкупить компанию у государства, отдав миллиард на СВО

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Владелец компании «Макфа» готов выкупить предприятие у государства, пожертвовав 1 миллиард на СВО, об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, его цитирует URA.RU.
«Владелец предлагает выкупить предприятия по стоимости. Плюс 1 млрд в год на нужды СВО. Надеемся миром урегулировать без потрясений и существенного падения производства», — объяснил Трунов.
По его словам, мировое предложение было внимательно воспринято как судом, так и Генпрокуратурой. Адвокат напомнил, что при полной передаче предприятия государству на него будут наложены санкции, в то время как большая часть оборудования, которое использует «Макфа», производится в Италии и Швейцарии. Трунов также подчеркнул невозможность отказа от западного компьютерного обеспечения на предприятии.
Юрист отметил, что владелец готов передать часть акций предприятия государству.
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