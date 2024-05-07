Владелец «Макфы» намерен выкупить компанию у государства, отдав миллиард на СВО

Транспортная загруженность в Московской области по состоянию на утро вторника, 7 мая, оценивается в 3 балла, при этом на двух федеральных трассах и восьми региональных шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.