Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток» до Казани

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Состоялась торжественная церемония открытия сквозного движения по платной автомобильной дороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани. В ней в режиме видео-конференц-связи принял участие президент РФ Владимир Путин.
Стоит отметить, что автодорогу сдали в эксплуатацию значительно раньше запланированных сроков. Изначально движение по ней планировалось открыть в 2027 году. Затем срок запуска трассы сдвинули на 2024 год, однако строители сумели закончить работу ещё до конца 2023 года. От Казани автодорогу будут продолжать дальше на восток — до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.
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Александр Бойцов