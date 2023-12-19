На подмосковных федеральных автодорогах открыли четыре модульных надземных перехода

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Как пояснили в министерстве, надземные переходы заменили наземные, что обеспечило безостановочное и безопасное движение на федеральных трассах. Модульные надземные пешеходные переходы – это сборные быстровозводимые конструкции. Обшивка пролётных строений выполнена из поликарбоната, что защищает пешеходов от ветра и осадков.
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