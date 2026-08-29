Владимир Путин поздравил педагогов с приближающимся Днём знаний
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днём знаний. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В преддверии 1 сентября глава государства провёл ряд мероприятий. В частности, Путин принял участие в церемониях открытия новых школьных зданий в нескольких регионах страны — он сделал это по видеосвязи.
«Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся 1 сентября», — сказал Владимир Владимирович.Новые образовательные учреждения распахнули двери для учеников не только в Москве, но и в Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. В каждом из этих регионов школы начали работу именно в эти дни, приурочив старт к началу учебного года.
Кроме того, президент обратил внимание на положительную динамику в отношении к учительскому труду. По словам Путина, в обществе растёт уважение к профессии педагога, а сама работа в школе становится всё более престижной.