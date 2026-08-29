Владимир Путин поздравил педагогов с приближающимся Днём знаний

29 августа 2026, 15:12

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днём знаний. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.





В преддверии 1 сентября глава государства провёл ряд мероприятий. В частности, Путин принял участие в церемониях открытия новых школьных зданий в нескольких регионах страны — он сделал это по видеосвязи.

«Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся 1 сентября», — сказал Владимир Владимирович.