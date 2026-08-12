Путин заявил, что НАТО просачивается в АТР

12 августа 2026, 19:14

Путин заявил, что конфликтный потенциал в АТР растет из-за НАТО

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Владимир Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе и просачивании туда НАТО. Об этом президент России сообщил, наблюдая с борта ракетного крейсера «Варяг» за финальной стадией учений Тихоокеанского флота.





Глава государства прибыл в Южно-Сахалинск, где лично ознакомился с ходом маневров. Масштабные учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте 4 августа. Они стали ключевым событием оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году и проходят под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины.





«Мы видим, что здесь (в Тихоокеанском регионе — прим. ред.) растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — подчеркнул российский лидер.