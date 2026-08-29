Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 29 августа

29 августа 2026, 00:53

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

29 августа во второй половине дня состоятся переговоры президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.