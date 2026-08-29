Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 29 августа
29 августа во второй половине дня состоятся переговоры президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
Белорусский лидер прибыл в РФ с рабочим визитом ещё в четверг. По словам пресс‑секретаря президента России Дмитрия Пескова, основная часть встречи пройдёт в субботу. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что после официальных переговоров главы государств проведут неформальную беседу.
Президенты двух стран поддерживают тесную связь: в текущем году они уже четырежды встречались лично и регулярно общаются по телефону. Предыдущий саммит прошёл 26 июня в формате «тет‑а‑тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае.
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