Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прилетел в Кызыл, столицу Республики Тува. Об этом информирует ТАСС.
Впервые за десять лет глава государства посетит регион и осмотрит школу № 20 имение Героев Отечества, которая откроется в понедельник, 2 сентября. Президент проведет урок «Разговоров о важном».
Российский лидер также посетит Кызыльское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, и «Тубтен Шедруб Линг» – первый буддийский монастырь, построенный в России с 1991 года. Путин также встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, чтобы обсудить вопросы развития субъекта РЫ.
До этого стало известно, что на этой неделе президент Путин посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) и проведет совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Также Путин посетит Монголию, где примет участие в едином дне голосования.
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Российский лидер также посетит Кызыльское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, и «Тубтен Шедруб Линг» – первый буддийский монастырь, построенный в России с 1991 года. Путин также встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, чтобы обсудить вопросы развития субъекта РЫ.
До этого стало известно, что на этой неделе президент Путин посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) и проведет совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Также Путин посетит Монголию, где примет участие в едином дне голосования.
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Александр Климов