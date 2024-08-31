Путин заявил о сохранении плана строительства нового города на Дальнем Востоке

Фото: Сайт Кремля
Проект строительства нового города-спутника Владивостока остается в силе, несмотря на введенные санкции и проведение специальной военной операции (СВО), информирует агентство URA.RU.
Отмечается, что реализация плана требует двух президентских сроков. Конкурс среди потенциальных инвесторов завершен — соглашение с выигравшей компанией планируется подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2024 году.
Начало строительства первых объектов запланировано на 2025 год, к 2036-му предполагается возведение почти 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а также 17 детских садов, девяти школ, трех медицинских учреждений и различных культурно-досуговых и деловых комплексов.
Кроме того, планируется обеспечение и создание более 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, что приведет к налоговым поступлениям в размере свыше одного триллиона рублей.
Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли почти вдвое больше, чем в среднем по стране.
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Начало строительства первых объектов запланировано на 2025 год, к 2036-му предполагается возведение почти 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а также 17 детских садов, девяти школ, трех медицинских учреждений и различных культурно-досуговых и деловых комплексов.
Кроме того, планируется обеспечение и создание более 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, что приведет к налоговым поступлениям в размере свыше одного триллиона рублей.
Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли почти вдвое больше, чем в среднем по стране.
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Александр Климов