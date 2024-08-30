Путин на встрече с Федорищевым призвал устраивать бойцов СВО на госслужбу

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Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым призвал устраивать на государственную службу бойцов СВО. Глава государства отметил, что среди них «много талантливых людей».
«Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», — пояснил российский лидер.Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил обеспечить финансирование теробороны в Курской, Брянской и Белгородской областях за счет средств федерального бюджета. Кроме того, указанным областям оперативно помогут подготовиться к зиме, обеспечат единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС гражданам без всяких заявлений.
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